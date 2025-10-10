Alwihda Info
ANALYSE

Diplômes sous la selle : Le "Clando" comme Issue pour les diplômés Tchadiens


Alwihda Info | Par Nguessitta Djimtengaye William - 10 Octobre 2025


À N’Djamena et dans les grandes villes du Tchad, la moto-taxi, surnommée le "clando", est devenue le refuge et l'unique source de revenu pour de nombreux jeunes diplômés sans emploi. Ce phénomène met en lumière un problème de chômage et de sous-emploi massif, souvent invisible dans les statistiques officielles.


  Malgré un taux de chômage officiel très faible (0,9 %), la réalité du terrain est toute autre. La Plateforme des diplômés sans emploi recense plus de 14 785 jeunes désœuvrés rien qu'à N’Djamena, forçant des profils qualifiés à se tourner vers la débrouille.

 
  • Témoignages : Des diplômés, comme Nan-Arabé Lodoum, 34 ans, expliquent s'être "accrochés à cette moto" par manque d'option, les portes de l’emploi formel étant fermées. Un autre diplômé en relations internationales confie avoir abandonné ses recherches après des concours publics opaques et des offres privées inaccessibles.
  • Causes Structurelles : Cette situation est aggravée par le favoritisme dans le recrutement, le manque de transparence, et l'inadéquation entre la formation académique et les besoins réels du marché du travail.
Le fait que ces jeunes passent leurs journées à transporter des clients à moto est le symbole d'un immense gâchis humain et intellectuel pour le pays.
 

Pistes de Solutions pour Sortir de l'Impasse

 
Pour libérer les diplômes du guidon des motos et transformer cette force vive, des mesures s'imposent :
  1. Réformer les Recrutements : Rendre les concours publics transparents pour rétablir l'équité et la confiance.
  2. Adapter la Formation : Adapter les programmes d’enseignement aux besoins réels du marché et renforcer les programmes d’insertion professionnelle.
  3. Soutenir l'Économie : Développer le soutien à l’entrepreneuriat pour créer de nouvelles opportunités.
  4. Décentraliser l'Emploi : Développer les opportunités d’emploi au-delà de N’Djamena pour désengorger la capitale.


Faute d’une politique d’emploi ambitieuse et inclusive, le clando restera la "seule issue" des diplômés, perpétuant le cycle du sous-emploi.

 
Comment les initiatives de soutien à l'entrepreneuriat pourraient-elles être ciblées pour utiliser les compétences spécifiques des diplômés (droit, relations internationales, etc.) ?


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
Tchad : clôture de l'atelier d'information et de concertation des parties prenantes pour la COP30

