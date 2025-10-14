Tchad : Le Président Mahamat Idriss Déby en Italie pour une réunion de haut niveau sur la lutte contre le terrorisme

Cette rencontre internationale, coprésidée par le Royaume hachémite de Jordanie et l’Italie, s’inscrit dans le cadre du Processus d’Aqaba, lancé en 2010 par Sa Majesté le Roi Abdallah II de Jordanie. Le Processus vise à renforcer la coopération internationale et régionale dans la prévention et la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes, en favorisant l’échange d’expériences et de bonnes pratiques entre les États.



Le Tchad, acteur clé dans la lutte contre le terrorisme au Sahel et en Afrique centrale, y présentera son expérience et son engagement pour la stabilité régionale. Le Chef de l’État tchadien devrait y plaider pour un soutien accru à la coopération sécuritaire et pour une approche plus globale intégrant développement, gouvernance et prévention de la radicalisation.



Au moment de son départ de l’aéroport international Hassan Djamous, le Président de la République a été salué par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Ambassadeur Allah-Maye Halina, le Chef d’État-Major Général adjoint des Armées, le Général d’Armée Mahamat Souleymane, ainsi que plusieurs membres du gouvernement, la Secrétaire générale adjointe de la Présidence, le Directeur de cabinet civil adjoint, le Chef d’État-major particulier adjoint, le Conseiller à la sécurité nationale et le Maire de la ville de N’Djamena.