Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
INTERNATIONAL

Tchad : Le Président Mahamat Idriss Déby en Italie pour une réunion de haut niveau sur la lutte contre le terrorisme


Alwihda Info | Par Alwihda - 14 Octobre 2025


Le Président de la République, Chef de l’État, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, a quitté N’Djamena ce mardi matin à destination de Rome, où il prendra part demain à une Réunion de haut niveau des Chefs d’État et de Gouvernement consacrée à la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent.


Tchad : Le Président Mahamat Idriss Déby en Italie pour une réunion de haut niveau sur la lutte contre le terrorisme
Cette rencontre internationale, coprésidée par le Royaume hachémite de Jordanie et l’Italie, s’inscrit dans le cadre du Processus d’Aqaba, lancé en 2010 par Sa Majesté le Roi Abdallah II de Jordanie. Le Processus vise à renforcer la coopération internationale et régionale dans la prévention et la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes, en favorisant l’échange d’expériences et de bonnes pratiques entre les États.

Le Tchad, acteur clé dans la lutte contre le terrorisme au Sahel et en Afrique centrale, y présentera son expérience et son engagement pour la stabilité régionale. Le Chef de l’État tchadien devrait y plaider pour un soutien accru à la coopération sécuritaire et pour une approche plus globale intégrant développement, gouvernance et prévention de la radicalisation.

Au moment de son départ de l’aéroport international Hassan Djamous, le Président de la République a été salué par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Ambassadeur Allah-Maye Halina, le Chef d’État-Major Général adjoint des Armées, le Général d’Armée Mahamat Souleymane, ainsi que plusieurs membres du gouvernement, la Secrétaire générale adjointe de la Présidence, le Directeur de cabinet civil adjoint, le Chef d’État-major particulier adjoint, le Conseiller à la sécurité nationale et le Maire de la ville de N’Djamena.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 13/10/2025

Tchad - Mongo : Concertation cruciale pour l'urbanisation et l'élargissement des rues

Tchad - Mongo : Concertation cruciale pour l'urbanisation et l'élargissement des rues

Tchad - Russie : L'UGESTR&amp;CEI accompagne les étudiants Tchadiens dans leur intégration Tchad - Russie : L'UGESTR&CEI accompagne les étudiants Tchadiens dans leur intégration 13/10/2025

Populaires

FMI – BANQUE MONDIALE : Démarrage des Assemblées annuelles 2025

13/10/2025

Tchad - Ouaddaï : 1 500 cartes d’identité remises à Amleyouna par l’ANATS

13/10/2025

Tchad - Moyen-Chari : Le Conseil provincial trace la Voie d’un développement local participatif

13/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 10/10/2025 - Barra Lutter

Sao du Tchad : Pourquoi tant de Tchadiens semblent-ils avoir tourné le dos à leur équipe nationale ?

Sao du Tchad : Pourquoi tant de Tchadiens semblent-ils avoir tourné le dos à leur équipe nationale ?

Diplômes sous la selle : Le "Clando" comme Issue pour les diplômés Tchadiens Diplômes sous la selle : Le "Clando" comme Issue pour les diplômés Tchadiens 10/10/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter