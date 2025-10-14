Tchad : nominations au ministère de l'Élevage et de la Production animale

Par décret N°2568/PR/PM/MEPA/2025 du 14 octobre 2025,les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après au Ministère de l'Élevage et de la Production Animale :
INSPECTION GÉNÉRALE
● Inspecteur général : M. ISSA SEID GAMARGA en remplacement de Dr. ADAM HASSAN YACOUB, admis à la retraite.
● Inspecteur technique : Dr. ABDERAMAN AHMAT TADJADINE, en remplacement de M. GOLBASSIA VANDEO BEIDJAFFA, admis à la retraite.
