Tchad : le ministre du Tourisme dresse le bilan de sa tournée nationale et promet un nouvel élan pour la culture et l’artisanat

Alwihda Info | Par Hibé Ouadjouli Evarist - 14 Octobre 2025



​Le ministre du Développement touristique, de la Culture et de l’Artisanat, Abakar Rozzi Teguil, a présenté, ce mardi 14 octobre 2025 à l’hôtel Radisson Blu de N’Djamena, le bilan de la première phase de sa « grande tournée nationale ».





La tournée a mené la délégation du Hadjer-Lamis au Guéra, en passant par le Bahr El-Ghazal, le Borkou, l’Ennedi Ouest, l’Ennedi Est, le Wadi Fira et le Ouaddaï. À chaque étape, des rencontres ont eu lieu avec les autorités locales, les chefs traditionnels, les artisans et les jeunes, témoignant de « l’attachement profond des populations à la paix, à l’unité nationale et à la vision du Chef de l’État ».



Le ministre a notamment relevé plusieurs moments forts : Au Borkou, une halte symbolique sur le site de Djourab, « berceau de Toumaï », a rappelé la volonté du gouvernement de créer un grand site culturel et scientifique national.

Dans l’Ennedi, la célébration de la Journée mondiale du tourisme à Ounianga, site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, a connu une mobilisation exceptionnelle, marquée par la présence de délégations venues de Libye.

À Amdjarass, le ministre a lancé le festival culturel « Amdjarass t’appelle » et annoncé la tenue du 6ᵉ Festival international des cultures sahariennes (FICSA) en février 2026. Au Ouaddaï, la visite des ruines de Ouara a permis d’annoncer la relance du processus d’inscription du site à l’UNESCO.



L’artisanat et la jeunesse au centre de la stratégie



Tout au long de la tournée, le ministre a salué « la vitalité exceptionnelle de l’artisanat tchadien ». De la tannerie du Ouaddaï à la poterie et à la vannerie dans d’autres provinces, les artisans ont été désignés comme les « véritables ambassadeurs de l’identité nationale ».



Pour renforcer le secteur, le ministère prévoit : la création de pôles artisanaux spécialisés,

la structuration des métiers artisanaux,

et la formation des jeunes dans les domaines traditionnels à forte valeur ajoutée. Par ailleurs, des dons de livres ont été remis dans chaque province pour appuyer les bibliothèques et favoriser l’accès à la connaissance.



Des engagements concrets pour la suite



Le ministre Abakar Rozzi Teguil a annoncé plusieurs actions prioritaires issues de cette première phase : la création de festivals culturels provinciaux,

l’amélioration des infrastructures touristiques sur les sites à fort potentiel,

la poursuite du processus d’inscription de Ouara à l’UNESCO,

la mise en place de pôles culturels multifonctionnels (musées, médiathèques, espaces de création),

et le renforcement du programme national de développement de l’artisanat. Ces mesures s’inscrivent pleinement dans la stratégie « Tchad Connexion 2030 », pilier du Plan national de développement (PND).



Une solidarité nationale saluée



Le ministre a tenu à rendre hommage à la solidarité exemplaire des populations de l’Est, qui accueillent des milliers de réfugiés « avec humanité et dignité ». Ce geste, selon lui, illustre « la grandeur du peuple tchadien et l’attachement profond à la paix ».



En conclusion, il a exprimé sa gratitude envers le Président de la République, le Premier ministre, les membres du gouvernement et les autorités locales pour leur soutien constant. Il a également appelé à une mobilisation nationale pour les prochaines étapes de la tournée, qui concerneront les quinze provinces restantes.



