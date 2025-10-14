Alwihda Info
TCHAD

Tchad : le ministre du Tourisme dresse le bilan de sa tournée nationale et promet un nouvel élan pour la culture et l’artisanat


Alwihda Info | Par Hibé Ouadjouli Evarist - 14 Octobre 2025


​Le ministre du Développement touristique, de la Culture et de l’Artisanat, Abakar Rozzi Teguil, a présenté, ce mardi 14 octobre 2025 à l’hôtel Radisson Blu de N’Djamena, le bilan de la première phase de sa « grande tournée nationale ».


Tchad : le ministre du Tourisme dresse le bilan de sa tournée nationale et promet un nouvel élan pour la culture et l'artisanat
Du 18 septembre au 9 octobre 2025, cette mission ambitieuse a conduit le ministre et sa délégation à travers huit provinces du Tchad, avec un double objectif : valoriser le patrimoine touristique, culturel et artisanal du pays, et promouvoir la citoyenneté et le vivre-ensemble auprès des populations.

La tournée a mené la délégation du Hadjer-Lamis au Guéra, en passant par le Bahr El-Ghazal, le Borkou, l’Ennedi Ouest, l’Ennedi Est, le Wadi Fira et le Ouaddaï. À chaque étape, des rencontres ont eu lieu avec les autorités locales, les chefs traditionnels, les artisans et les jeunes, témoignant de « l’attachement profond des populations à la paix, à l’unité nationale et à la vision du Chef de l’État ».

Le ministre a notamment relevé plusieurs moments forts :
  • Au Borkou, une halte symbolique sur le site de Djourab, « berceau de Toumaï », a rappelé la volonté du gouvernement de créer un grand site culturel et scientifique national.
  • Dans l’Ennedi, la célébration de la Journée mondiale du tourisme à Ounianga, site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, a connu une mobilisation exceptionnelle, marquée par la présence de délégations venues de Libye.
  • À Amdjarass, le ministre a lancé le festival culturel « Amdjarass t’appelle » et annoncé la tenue du 6ᵉ Festival international des cultures sahariennes (FICSA) en février 2026.
Au Ouaddaï, la visite des ruines de Ouara a permis d’annoncer la relance du processus d’inscription du site à l’UNESCO.

L’artisanat et la jeunesse au centre de la stratégie

Tout au long de la tournée, le ministre a salué « la vitalité exceptionnelle de l’artisanat tchadien ». De la tannerie du Ouaddaï à la poterie et à la vannerie dans d’autres provinces, les artisans ont été désignés comme les « véritables ambassadeurs de l’identité nationale ».

Pour renforcer le secteur, le ministère prévoit :
  • la création de pôles artisanaux spécialisés,
  • la structuration des métiers artisanaux,
  • et la formation des jeunes dans les domaines traditionnels à forte valeur ajoutée.
Par ailleurs, des dons de livres ont été remis dans chaque province pour appuyer les bibliothèques et favoriser l’accès à la connaissance.

Des engagements concrets pour la suite

Le ministre Abakar Rozzi Teguil a annoncé plusieurs actions prioritaires issues de cette première phase :
  • la création de festivals culturels provinciaux,
  • l’amélioration des infrastructures touristiques sur les sites à fort potentiel,
  • la poursuite du processus d’inscription de Ouara à l’UNESCO,
  • la mise en place de pôles culturels multifonctionnels (musées, médiathèques, espaces de création),
  • et le renforcement du programme national de développement de l’artisanat.
Ces mesures s’inscrivent pleinement dans la stratégie « Tchad Connexion 2030 », pilier du Plan national de développement (PND).

Une solidarité nationale saluée

Le ministre a tenu à rendre hommage à la solidarité exemplaire des populations de l’Est, qui accueillent des milliers de réfugiés « avec humanité et dignité ». Ce geste, selon lui, illustre « la grandeur du peuple tchadien et l’attachement profond à la paix ».

En conclusion, il a exprimé sa gratitude envers le Président de la République, le Premier ministre, les membres du gouvernement et les autorités locales pour leur soutien constant. Il a également appelé à une mobilisation nationale pour les prochaines étapes de la tournée, qui concerneront les quinze provinces restantes.

« Le développement du Tchad passera par la valorisation de nos identités et la préservation de notre patrimoine, garant de la paix et du vivre-ensemble », a-t-il affirmé.


