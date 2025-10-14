Tchad : le ministre du Tourisme dresse le bilan de sa tournée nationale et promet un nouvel élan pour la culture et l’artisanat

Du 18 septembre au 9 octobre 2025, cette mission ambitieuse a conduit le ministre et sa délégation à travers huit provinces du Tchad, avec un double objectif : valoriser le patrimoine touristique, culturel et artisanal du pays, et promouvoir la citoyenneté et le vivre-ensemble auprès des populations.
La tournée a mené la délégation du Hadjer-Lamis au Guéra, en passant par le Bahr El-Ghazal, le Borkou, l’Ennedi Ouest, l’Ennedi Est, le Wadi Fira et le Ouaddaï. À chaque étape, des rencontres ont eu lieu avec les autorités locales, les chefs traditionnels, les artisans et les jeunes, témoignant de « l’attachement profond des populations à la paix, à l’unité nationale et à la vision du Chef de l’État ».
Le ministre a notamment relevé plusieurs moments forts :
L’artisanat et la jeunesse au centre de la stratégie
Tout au long de la tournée, le ministre a salué « la vitalité exceptionnelle de l’artisanat tchadien ». De la tannerie du Ouaddaï à la poterie et à la vannerie dans d’autres provinces, les artisans ont été désignés comme les « véritables ambassadeurs de l’identité nationale ».
Pour renforcer le secteur, le ministère prévoit :
Des engagements concrets pour la suite
Le ministre Abakar Rozzi Teguil a annoncé plusieurs actions prioritaires issues de cette première phase :
Une solidarité nationale saluée
Le ministre a tenu à rendre hommage à la solidarité exemplaire des populations de l’Est, qui accueillent des milliers de réfugiés « avec humanité et dignité ». Ce geste, selon lui, illustre « la grandeur du peuple tchadien et l’attachement profond à la paix ».
En conclusion, il a exprimé sa gratitude envers le Président de la République, le Premier ministre, les membres du gouvernement et les autorités locales pour leur soutien constant. Il a également appelé à une mobilisation nationale pour les prochaines étapes de la tournée, qui concerneront les quinze provinces restantes.
« Le développement du Tchad passera par la valorisation de nos identités et la préservation de notre patrimoine, garant de la paix et du vivre-ensemble », a-t-il affirmé.
La tournée a mené la délégation du Hadjer-Lamis au Guéra, en passant par le Bahr El-Ghazal, le Borkou, l’Ennedi Ouest, l’Ennedi Est, le Wadi Fira et le Ouaddaï. À chaque étape, des rencontres ont eu lieu avec les autorités locales, les chefs traditionnels, les artisans et les jeunes, témoignant de « l’attachement profond des populations à la paix, à l’unité nationale et à la vision du Chef de l’État ».
Le ministre a notamment relevé plusieurs moments forts :
- Au Borkou, une halte symbolique sur le site de Djourab, « berceau de Toumaï », a rappelé la volonté du gouvernement de créer un grand site culturel et scientifique national.
- Dans l’Ennedi, la célébration de la Journée mondiale du tourisme à Ounianga, site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, a connu une mobilisation exceptionnelle, marquée par la présence de délégations venues de Libye.
- À Amdjarass, le ministre a lancé le festival culturel « Amdjarass t’appelle » et annoncé la tenue du 6ᵉ Festival international des cultures sahariennes (FICSA) en février 2026.
L’artisanat et la jeunesse au centre de la stratégie
Tout au long de la tournée, le ministre a salué « la vitalité exceptionnelle de l’artisanat tchadien ». De la tannerie du Ouaddaï à la poterie et à la vannerie dans d’autres provinces, les artisans ont été désignés comme les « véritables ambassadeurs de l’identité nationale ».
Pour renforcer le secteur, le ministère prévoit :
- la création de pôles artisanaux spécialisés,
- la structuration des métiers artisanaux,
- et la formation des jeunes dans les domaines traditionnels à forte valeur ajoutée.
Des engagements concrets pour la suite
Le ministre Abakar Rozzi Teguil a annoncé plusieurs actions prioritaires issues de cette première phase :
- la création de festivals culturels provinciaux,
- l’amélioration des infrastructures touristiques sur les sites à fort potentiel,
- la poursuite du processus d’inscription de Ouara à l’UNESCO,
- la mise en place de pôles culturels multifonctionnels (musées, médiathèques, espaces de création),
- et le renforcement du programme national de développement de l’artisanat.
Une solidarité nationale saluée
Le ministre a tenu à rendre hommage à la solidarité exemplaire des populations de l’Est, qui accueillent des milliers de réfugiés « avec humanité et dignité ». Ce geste, selon lui, illustre « la grandeur du peuple tchadien et l’attachement profond à la paix ».
En conclusion, il a exprimé sa gratitude envers le Président de la République, le Premier ministre, les membres du gouvernement et les autorités locales pour leur soutien constant. Il a également appelé à une mobilisation nationale pour les prochaines étapes de la tournée, qui concerneront les quinze provinces restantes.
« Le développement du Tchad passera par la valorisation de nos identités et la préservation de notre patrimoine, garant de la paix et du vivre-ensemble », a-t-il affirmé.