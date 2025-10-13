Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Lancement à Massakory d'un atelier de dissémination sur la décentralisation


Alwihda Info | Par Djidda Mahamat - 13 Octobre 2025


Massakory, chef-lieu de la province du Hadjer Lamis, accueille ce lundi une délégation de haut niveau pour un atelier de Dissémination des résultats du Séminaire National sur la Décentralisation. L'initiative, qui se déroulera sur deux jours, est portée par le Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, et placée sous le haut patronage du Président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno.


Tchad : Lancement à Massakory d'un atelier de dissémination sur la décentralisation


  Placée sous le haut patronage du Président de la République, le Maréchal MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO, Massakory, chef-lieu de la province du Hadjer Lamis, accueille ce lundi une délégation de haut niveau pour l'atelier de dissémination des résultats du Séminaire National sur la Décentralisation. Cette initiative, portée par le Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, se déroulera sur deux jours.

 

La rencontre est présidée par le Ministre Délégué, Dr Ahmat Oumar Ahmat, qui a rassemblé les Délégués Généraux du Gouvernement auprès des Provinces du Kanem, du Lac, du Barh El-Gazel, du Chari Baguirmi, et du Hadjer Lamis, ainsi que les Préfets, les représentants des organisations de la société civile et les élus locaux des provinces mentionnées.

 
Ali Adam Ali, Président du Conseil Provincial du Hadjer Lamis, et Ahmat Kardayo Hissein, Délégué Général du Gouvernement auprès de la Province du Hadjer Lamis, ont exprimé leur reconnaissance envers les invités, leur souhaitant la bienvenue à cet atelier.

 

Dans son discours d'ouverture, le Ministre Délégué, Dr Ahmat Oumar Ahmat, a remercié les différents acteurs présents, soulignant que l'objectif principal de l'atelier est de renforcer la compréhension et la mise en œuvre du processus de décentralisation. Il a précisé que cet atelier vise à :
  • Vulgariser les conclusions du Séminaire national.
  • Approfondir la compréhension du nouveau cadre juridique et institutionnel.
  • Outiller les acteurs locaux sur le transfert de compétences et de ressources.
  • Discuter du financement des collectivités, ainsi que de la gestion financière et comptable.
Le Ministre Délégué a insisté sur le fait que la décentralisation n'est pas seulement une réforme administrative, mais une transformation profonde du modèle de gouvernance territoriale, permettant de rapprocher les décisions des citoyens et de valoriser les potentialités locales.

 

Au cours des deux jours d'intenses travaux, les participants échangeront sur :
  • Les rôles et responsabilités des collectivités autonomes.
  • Les mécanismes de financement et de suivi.
  • Les bonnes pratiques en matière de gouvernance locale, partagées par le PNUD, partenaire clé du Gouvernement.
Cet atelier représente une étape cruciale dans la mise en œuvre effective de la décentralisation au Tchad, visant à renforcer la gouvernance locale et à améliorer la qualité de vie des citoyens.


