FMI – BANQUE MONDIALE : Démarrage des Assemblées annuelles 2025







En marge de cette ouverture, le Ministre d’État, Ministre des Finances, du Budget, de l’Économie, du Plan et de la Coopération internationale, M. Tahir Hamid Nguilin, accompagné du Ministre du Commerce et de l’Industrie, M. Guibolo Fanga Mathieu, de la Ministre déléguée Mme Fatima Haram Acyl, ainsi que des membres de la délégation tchadienne, a eu une première rencontre de travail avec M. Régis N’Sondé, Administrateur du Groupe Afrique 3 au sein du FMI.







Les échanges ont porté sur la coopération entre le FMI et le Tchad, notamment sur le suivi du programme en cours et le soutien constant du FMI aux efforts de réformes économiques et financières engagés par le Gouvernement tchadien. Le Ministre d’État a saisi cette occasion pour présenter les avancées du Plan national de développement “Tchad Connexion 2030” et annoncer la tenue prochaine de la Table ronde de financement, prévue les 10 et 11 novembre 2025 à Abu Dhabi.





Cette rencontre marque le lancement d’une série de concertations de haut niveau destinées à renforcer les partenariats économiques et financiers du Tchad avec les institutions internationales et à consolider la mise en œuvre des réformes structurelles en cours.