Guinée : Seize nouveaux ambassadeurs présentent leurs lettres de créance

La cérémonie s'est déroulée dans un cadre solennel, en présence de plusieurs hautes personnalités du gouvernement et de l'armée, soulignant l'importance que les autorités guinéennes accordent à la représentation diplomatique.
Parmi les officiels présents figuraient :
- Le Général Amara Camara, Ministre Secrétaire Général de la Présidence.
- Djiba Diakité, Ministre Directeur de Cabinet de la Présidence.
- Dr Morissanda Kouyaté, Ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Guinéens établis à l’étranger.
- Aboubacar Sidiki Camara, Ministre de la Défense Nationale.
- Mourana Soumah, Ministre de l’Économie et des Finances.