Guinée : Seize nouveaux ambassadeurs présentent leurs lettres de créance

Alwihda Info | Par Peter Kum - 13 Octobre 2025

Une étape diplomatique importante a été franchie en Guinée ce vendredi 10 octobre 2025 au Palais Mohammed V, où 16 nouveaux ambassadeurs étrangers ont officiellement présenté leurs lettres de créance au Président de la République, Chef de l’État, S.E. le Général Mamadi Doumbouya.