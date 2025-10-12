Alwihda Info
TCHAD

Guinée : Seize nouveaux ambassadeurs présentent leurs lettres de créance


Alwihda Info | Par - 13 Octobre 2025


Une étape diplomatique importante a été franchie en Guinée ce vendredi 10 octobre 2025 au Palais Mohammed V, où 16 nouveaux ambassadeurs étrangers ont officiellement présenté leurs lettres de créance au Président de la République, Chef de l’État, S.E. le Général Mamadi Doumbouya.


  La cérémonie s'est déroulée dans un cadre solennel, en présence de plusieurs hautes personnalités du gouvernement et de l'armée, soulignant l'importance que les autorités guinéennes accordent à la représentation diplomatique.

Parmi les officiels présents figuraient :
  • Le Général Amara Camara, Ministre Secrétaire Général de la Présidence.
  • Djiba Diakité, Ministre Directeur de Cabinet de la Présidence.
  • Dr Morissanda Kouyaté, Ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Guinéens établis à l’étranger.
  • Aboubacar Sidiki Camara, Ministre de la Défense Nationale.
  • Mourana Soumah, Ministre de l’Économie et des Finances.
