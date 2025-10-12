Tchad : La Ministre d'État Kitoko Gata Ngoulou appelle à l'urgence d'éradiquer les violences à Pala

La Protection des Victimes : Une Responsabilité Collective

Renforcer les mécanismes de prévention, d’écoute et d’accompagnement.

Restaurer la dignité de ceux qui ont souffert en silence.

La Ministre a utilisé ce moment de dialogue pour souligner "l’urgence absolue de mettre fin aux violences faites aux femmes et aux enfants", qui fragilisent le tissu social et compromettent l’avenir des communautés.Elle a interpellé directement les leaders locaux sur leur "rôle essentiel" dans la construction d’un environnement plus sûr, plus juste et plus respectueux des droits humains.Mme Kitoko Gata Ngoulou a insisté sur le fait que la protection des victimes n'est pas une option, mais une responsabilité collective. Elle a appelé à des actions concrètes :Elle a conclu en affirmant que ce combat est celui de la nation tout entière et doit être mené avec détermination, solidarité et engagement.