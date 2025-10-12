Tchad : La Ministre d'État Kitoko Gata Ngoulou appelle à l'urgence d'éradiquer les violences à Pala

La Ministre a utilisé ce moment de dialogue pour souligner "l’urgence absolue de mettre fin aux violences faites aux femmes et aux enfants", qui fragilisent le tissu social et compromettent l’avenir des communautés.
Elle a interpellé directement les leaders locaux sur leur "rôle essentiel" dans la construction d’un environnement plus sûr, plus juste et plus respectueux des droits humains.
La Protection des Victimes : Une Responsabilité Collective
Mme Kitoko Gata Ngoulou a insisté sur le fait que la protection des victimes n'est pas une option, mais une responsabilité collective. Elle a appelé à des actions concrètes :
- Renforcer les mécanismes de prévention, d’écoute et d’accompagnement.
- Restaurer la dignité de ceux qui ont souffert en silence.