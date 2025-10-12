Alwihda Info
TCHAD

Tchad : La Ministre d'État Kitoko Gata Ngoulou appelle à l'urgence d'éradiquer les violences à Pala


Alwihda Info | Par - 13 Octobre 2025


Dans le cadre de sa tournée de terrain à Pala, la Ministre d'État, Ministre de la Femme et de la Petite Enfance du Tchad, Mme Kitoko Gata Ngoulou, a engagé un échange avec les autorités administratives, traditionnelles et religieuses le samedi 11 octobre.


  La Ministre a utilisé ce moment de dialogue pour souligner "l’urgence absolue de mettre fin aux violences faites aux femmes et aux enfants", qui fragilisent le tissu social et compromettent l’avenir des communautés.

 
Elle a interpellé directement les leaders locaux sur leur "rôle essentiel" dans la construction d’un environnement plus sûr, plus juste et plus respectueux des droits humains.
 

La Protection des Victimes : Une Responsabilité Collective

 
Mme Kitoko Gata Ngoulou a insisté sur le fait que la protection des victimes n'est pas une option, mais une responsabilité collective. Elle a appelé à des actions concrètes :
  • Renforcer les mécanismes de prévention, d’écoute et d’accompagnement.
  • Restaurer la dignité de ceux qui ont souffert en silence.
Elle a conclu en affirmant que ce combat est celui de la nation tout entière et doit être mené avec détermination, solidarité et engagement.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


