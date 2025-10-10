Tchad : Le Projet PAAET Avance à Mao avec une Centrale Solaire Hybride de 4 MW

Phase du Projet État d'Avancement Installation de la Centrale 95 % achevée (témoignant d’un avancement rapide) Génie Civil et Réseaux Électriques 55 % de progression

Impact et Vision de Développement Durable

La délégation est conduite par M. Béchir Ali Medellaye, coordonnateur national du projet PAAET, et M. Mahamat Zakaria Abdoulaye, Directeur Général Adjoint des Énergies Nouvelles et Renouvelables.La ville de Mao est au cœur d'un projet majeur : l’installation d’une centrale solaire hybride d’une capacité de 4 MW AC. Ce projet ambitieux combine des sources renouvelables et des solutions hybrides pour garantir une fourniture d’électricité stable et fiable, marquant une avancée significative dans la transition énergétique du pays.Ce projet ne se limite pas à l’infrastructure énergétique. Il incarne une vision plus large de développement durable, d’inclusion sociale et de renforcement des capacités locales.En améliorant l’accès à l’électricité, le PAAET ouvre la voie à de nouvelles opportunités économiques, facilite l’accès aux services essentiels (santé et éducation) et contribue directement à l’amélioration du cadre de vie des populations de Mao. La présence de la mission vise à renforcer l'appropriation locale du projet pour une meilleure intégration dans le tissu social et administratif de la ville.