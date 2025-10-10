Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Le Projet PAAET Avance à Mao avec une Centrale Solaire Hybride de 4 MW


Alwihda Info | Par Djidda Mahamat - 11 Octobre 2025


Une mission technique du Programme d’Accroissement de l’Accès à l’Énergie au Tchad (PAAET), financé par la Banque mondiale, est présente à Mao depuis jeudi. La mission vise à informer, sensibiliser et former les chefs de quartiers et les autorités locales sur les aspects techniques, environnementaux et sociaux du projet.


  La délégation est conduite par M. Béchir Ali Medellaye, coordonnateur national du projet PAAET, et M. Mahamat Zakaria Abdoulaye, Directeur Général Adjoint des Énergies Nouvelles et Renouvelables.

 
La ville de Mao est au cœur d'un projet majeur : l’installation d’une centrale solaire hybride d’une capacité de 4 MW AC. Ce projet ambitieux combine des sources renouvelables et des solutions hybrides pour garantir une fourniture d’électricité stable et fiable, marquant une avancée significative dans la transition énergétique du pays.

 
Phase du Projet État d'Avancement
Installation de la Centrale 95 % achevée (témoignant d’un avancement rapide)
Génie Civil et Réseaux Électriques 55 % de progression
 
 

Impact et Vision de Développement Durable

 
Ce projet ne se limite pas à l’infrastructure énergétique. Il incarne une vision plus large de développement durable, d’inclusion sociale et de renforcement des capacités locales.

 
En améliorant l’accès à l’électricité, le PAAET ouvre la voie à de nouvelles opportunités économiques, facilite l’accès aux services essentiels (santé et éducation) et contribue directement à l’amélioration du cadre de vie des populations de Mao. La présence de la mission vise à renforcer l'appropriation locale du projet pour une meilleure intégration dans le tissu social et administratif de la ville.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
