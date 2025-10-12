









INTERNATIONAL Assemblées annuelles FMI/Banque Mondiale : les dirigeants du monde se réunissent dans un contexte économique difficile

Par Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant international, humanitaire et journaliste indépendant. - 12 Octobre 2025



Alors que l’économie mondiale navigue dans un réseau complexe d’inflation persistante, de tensions géopolitiques et de changements technologiques transformateurs, les principaux dirigeants financiers et du développement du monde se réuniront pour les assemblées annuelles 2025 du Fonds monétaire international (FMI) et du Groupe de la Banque mondiale (GBM).

Prévue du lundi 13 au samedi 18 octobre 2025, cette série d'événements majeurs servira de cadre central pour diagnostiquer la santé de l'économie mondiale, et tracer la voie vers un avenir stable et prospère.



Les Assemblées annuelles constituent le rassemblement le plus important du genre, rassemblant un public influent et diversifié. Ministres des Finances, gouverneurs de banques centrales, dirigeants du secteur privé, représentants d'organisations de la société civile (OSC) et universitaires de renom issus des 191 pays membres, se réuniront à Washington. Plus qu'une simple conférence, il s'agit d'un forum crucial où l'architecture de la politique économique mondiale est débattue, négociée et peaufinée. Les décisions et les dialogues qui s'y déroulent ont des implications profondes pour la stabilité financière internationale, le développement durable et la lutte mondiale contre la pauvreté.



Comprendre les institutions et leurs mandats

Pour saisir l'importance des réunions, il est essentiel de comprendre les rôles distincts et pourtant complémentaires de leurs hôtes. Nées de la conférence de Bretton Woods en 1944, les deux institutions ont été créées pour favoriser la coopération économique internationale et prévenir le nationalisme économique qui a contribué aux conflits mondiaux.



●Le Fonds monétaire international (FMI) agit en tant que gardien du système monétaire mondial. Son mandat principal est d'assurer la stabilité des taux de change et des paiements internationaux, permettant ainsi aux pays d'effectuer des transactions entre eux. Le FMI surveille les politiques économiques et financières de ses membres, fournit des conseils stratégiques, offre une assistance technique et prête aux pays confrontés à des difficultés de balance des paiements.



●Le Groupe de la Banque mondiale (GBM) est la principale institution multilatérale de développement au monde. Sa mission principale a évolué de la reconstruction d'après-guerre à la lutte mondiale contre la pauvreté. Le GBM fournit une assistance financière et technique aux pays en développement pour un large éventail de projets, allant de la construction d'infrastructures et de l'amélioration des soins de santé à l'investissement dans l'éducation et à la promotion de la bonne gouvernance. Les assemblées annuelles sont le seul moment de l’année où les organes de gouvernance de ces deux puissantes institutions, les conseils des gouverneurs, se réunissent pour prendre des décisions stratégiques concernant leur travail futur.



À quoi s'attendre : événements et forums clés

Le programme de la semaine est dense, avec ses réunions à huis clos de haut niveau et ses forums publics ouverts. Les points forts de l'événement sont les principales sessions ministérielles :



● La séance plénière des Assemblées annuelles : Il s'agit de l'ouverture officielle des réunions, où les dirigeants du FMI et de la Banque mondiale prononcent leurs discours d'ouverture, donnant le ton de la semaine. Les gouverneurs de tous les pays membres y participent, représentant le plus haut niveau de leadership économique mondial.



● Le Comité monétaire et financier international (CMFI) : Composé de 25 membres représentant l'ensemble des membres du FMI, le CMFI est le principal organe consultatif du Conseil des gouverneurs du FMI. Il se réunit pour discuter de la gestion du système monétaire international, et faire face aux menaces émergentes pour la stabilité financière mondiale.



● Le Comité du développement : Comité ministériel conjoint du FMI et de la Banque mondiale, le Comité du développement formule des avis sur les questions cruciales de développement et les ressources financières nécessaires pour promouvoir la croissance économique et la réduction de la pauvreté dans les pays en développement.



Au-delà de ces sessions formelles, le Forum politique de la société civile (FPSC) offre un espace essentiel de transparence et de responsabilisation. Il permet aux organisations de la société civile d'échanger directement avec le personnel institutionnel, les délégations gouvernementales et d'autres parties prenantes sur des sujets urgents comme la justice en matière de dette, le financement climatique, les droits humains et le développement équitable. La semaine est également enrichie par un programme complet d'événements, comprenant des points de presse régionaux, des rapports phares comme les Perspectives de l'économie mondiale, et des dizaines de séminaires sur des sujets allant de l'intelligence artificielle à la résilience financière face aux catastrophes naturelles.



Analyse approfondie : thèmes clés de l’Agenda 2025

Les discussions de la semaine devraient être dominées par plusieurs thèmes clés qui définiront la trajectoire de l’économie mondiale.



L’accent sera principalement mis sur l’évaluation du fragile équilibre entre croissance et inflation. Si l’économie mondiale a fait preuve d’une résilience surprenante, avec des estimations de croissance du PIB pour 2025 revues à la hausse, cette performance s’est contractée. Une grande partie de l’activité économique récente a été tirée par les investissements massifs dans le secteur de l’intelligence artificielle par une poignée de géants technologiques. Les décideurs politiques débattront du « risque de concentration » posé par ces investissements intensifs et de leur durabilité. Parallèlement, ils devront faire face à une inflation persistante qui, malgré un ralentissement par rapport aux pics récents, reste préoccupante, car les effets différés de la hausse des droits de douane pourraient commencer à se répercuter sur les prix à la consommation, créant un risque de stagflation.



Gestion du commerce international et de la politique industrielle

Ces réunions constitueront un moment crucial pour aborder ce que de nombreux analystes qualifient de « double choc » pour le système commercial mondial : la montée du protectionnisme dans certaines grandes économies et la surcapacité industrielle dans d'autres. Alors que certains pays imposent des droits de douane, d'autres réorientent leurs exportations vers des marchés tiers, créant une concurrence intense et perturbant les modèles de croissance établis, axés sur la production destinée à l'exportation, en Europe comme dans les marchés émergents. Le FMI sera sollicité pour guider ses pays membres dans la gestion de cet environnement complexe de stratégies économiques concurrentes, tout en préservant les principes d'un commerce mutuellement bénéfique et fondé sur des règles.



Soutenir les économies en crise

L'efficacité et la pérennité des plans de sauvetage internationaux seront scrutées de près. L'économie argentine en constitue un exemple marquant. Si le programme actuel du FMI a permis un redressement budgétaire remarquable et une forte baisse de l'inflation, la situation du pays reste fragile, sous l'effet de pressions sociales et politiques croissantes. Les discussions porteront sur la conception de la conditionnalité des programmes : comment le FMI peut-il contribuer à stabiliser une économie sans imposer des mesures d'austérité politiquement intenables ? Ce débat est au cœur du rôle du Fonds dans la gestion des crises.



Améliorer la restructuration de la dette souveraine

Alors que de nombreux pays sont confrontés à un surendettement, la résolution des crises de la dette souveraine est plus urgente que jamais. Le système actuel est souvent critiqué pour sa lenteur et sa complexité, entravée par la difficulté de coordination entre les différents créanciers, notamment les prêteurs traditionnels du Club de Paris, les nouveaux créanciers officiels et un large éventail de détenteurs d'obligations privés. Une proposition clé est d'encourager les négociations parallèles entre un pays débiteur et ses différents groupes de créanciers, plutôt que l'approche séquentielle actuelle. Le rôle du FMI et de la Banque mondiale en tant qu'« intermédiaires honnêtes », fournissant des données et des analyses crédibles, sera crucial pour faciliter ces accords de restructuration plus efficaces et plus équitables.



L'évolution du rôle du multilatéralisme

Enfin, les délégués engageront un dialogue fondamental sur la mission future des institutions de Bretton Woods. Un débat central portera sur la question de savoir si le FMI et la Banque mondiale doivent se concentrer sur leurs mandats fondamentaux : la stabilité macroéconomique et la réduction de la pauvreté, respectivement, ou élargir leur champ d'action pour relever les défis interconnectés du XXIe siècle, tels que le changement climatique, les inégalités entre les sexes et la disruption numérique.



L'influence des principaux actionnaires façonnera ce débat et déterminera in fine la mission et les priorités de ces puissantes institutions pour les années à venir. Les résultats des Assemblées annuelles de 2025 auront une résonance bien au-delà des salles de conférence, influençant les politiques nationales, les investissements internationaux et la vie quotidienne des populations du monde entier. À une époque de fragmentation, ce rassemblement témoigne de la nécessité persistante d'une coopération mondiale.









