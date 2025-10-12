Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Didier le Slameur, la voix montante qui redonne espoir à la jeunesse


Alwihda Info | Par Nguessitta Djimtengaye William - 13 Octobre 2025


À seulement 17 ans, Didier le Slameur, de son vrai nom Allahondoum Didier, s'impose comme l'un des visages les plus prometteurs de la nouvelle génération d'artistes tchadiens. Né le 30 juillet 2007 à N’Djamena, ce jeune slameur allie talent artistique, engagement social et leadership inspirant.


Tchad : Didier le Slameur, la voix montante qui redonne espoir à la jeunesse


  Sur scène, Didier ne se contente pas de rimer ; il raconte, réveille et éveille. Ses textes, empreints d'émotion et de lucidité, touchent une jeunesse souvent en quête de repères. Son slam est à la fois un cri du cœur et un appel à l'action, une poésie qui bouscule les consciences et invite les jeunes à croire en eux-mêmes.

 
Dès son jeune âge, Didier a compris que la musique pouvait être un outil de transformation. En plus de ses performances lors de festivals et d'événements culturels, il s'est distingué par son engagement citoyen. Nommé jeune député junior du Tchad pour les Nations Unies, il incarne une jeunesse consciente et déterminée à participer au développement du pays.
« Ma mission, dit-il, c’est d’utiliser ma voix pour inspirer les jeunes tchadiens à prendre leur destin en main. »

 
Didier vit son rêve à travers ses textes et ses apparitions scéniques, où se mêlent poésie, rap et messages porteurs d'espoir. Son ambition ne s'arrête pas à la scène ; il souhaite également valoriser la culture tchadienne et redonner confiance à une génération qui doute souvent de son avenir.
  Entre passion, conviction et engagement, Didier le Slameur symbolise cette jeunesse tchadienne qui veut transformer les mots en actes. Un nom à retenir, une voix à suivre, car l’histoire de Didier ne fait que commencer.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 11/10/2025

Tchad : Le Projet PAAET Avance à Mao avec une Centrale Solaire Hybride de 4 MW

Tchad : Le Projet PAAET Avance à Mao avec une Centrale Solaire Hybride de 4 MW

Tchad : Le Ministère de la Sécurité Publique remercie un opérateur économique pour un don substantiel Tchad : Le Ministère de la Sécurité Publique remercie un opérateur économique pour un don substantiel 11/10/2025

Populaires

Tchad : Le nouveau préfet du département de Yarda s’engage à relever les défis sécuritaires, sanitaires et socio-économiques

12/10/2025

Assemblées annuelles FMI/Banque Mondiale : les dirigeants du monde se réunissent dans un contexte économique difficile

12/10/2025

Madagascar : la Présidence dénonce une tentative de coup de force et appelle à l’unité nationale

12/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 10/10/2025 - Barra Lutter

Sao du Tchad : Pourquoi tant de Tchadiens semblent-ils avoir tourné le dos à leur équipe nationale ?

Sao du Tchad : Pourquoi tant de Tchadiens semblent-ils avoir tourné le dos à leur équipe nationale ?

Diplômes sous la selle : Le "Clando" comme Issue pour les diplômés Tchadiens Diplômes sous la selle : Le "Clando" comme Issue pour les diplômés Tchadiens 10/10/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter