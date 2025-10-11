Alwihda Info
POLITIQUE

Tchad : le PDSA salue la révision technique de la Constitution et félicite les parlementaires


Alwihda Info | Par - 11 Octobre 2025


​Le Parti Démocratique et Socialiste pour l’Alternance (PDSA) a salué, dans un communiqué publié le 7 octobre 2025 à N’Djamena, la « maturité politique » des parlementaires tchadiens pour avoir pris l’initiative d’une révision technique de la Constitution, adoptée le 29 décembre 2023.


Tchad : le PDSA salue la révision technique de la Constitution et félicite les parlementaires
Selon le parti, cette démarche s’inscrit dans une logique de consolidation du processus démocratique et de renforcement des institutions de l’État. Le PDSA souligne que les amendements proposés résultent d’une évaluation objective des institutions actuelles, dans le but de garantir une meilleure cohérence et harmonisation des textes constitutionnels.

Le parti s’est également félicité de la tenue d’un congrès parlementaire, qualifié d’« événement inédit » marquant une étape importante dans le développement des institutions nationales.

Enfin, le PDSA a réaffirmé son soutien indéfectible au Chef de l’État, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, ainsi qu’à l’ensemble des institutions de la République, tout en réitérant son engagement en faveur de la solidarité, de la paix et de l’alternance démocratique.
Malick Mahamat
