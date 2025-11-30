Tchad - MPS Mayo-Kebbi Est : L’Unité en étendard à la veille de la Journée de la Liberté et de la Démocratie

La rencontre était placée sous le thème central : « Le 1ᵉʳ décembre : l’unité comme moteur de la transformation politique au Tchad ».







Ce point de presse s’est voulu un signal fort, illustrant la détermination du parti à consolider sa cohésion interne et à galvaniser l’engagement de sa base militante en faveur des idéaux de la République.







M. Alphonse Sassou Samuel, président du comité d’organisation, a présenté l’architecture détaillée de l’événement, confirmant que tous les dispositifs matériels et logistiques sont fin prêts.







Il a lancé un appel vibrant aux militants, sympathisants et habitants de Bongor, les invitant à converger en grand nombre, ce lundi matin, vers la Place de l’Indépendance pour la cérémonie officielle de commémoration.







La journée s'est conclue par un geste symbolique fort : une vaste opération de nettoyage du siège provincial menée par les militants. Cette action a permis d’allier l’acte citoyen à la préparation politique, inscrivant la commémoration dans une dynamique de responsabilité collective et d'engagement civique.

