Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
POLITIQUE

Tchad - MPS Mayo-Kebbi Est : L’Unité en étendard à la veille de la Journée de la Liberté et de la Démocratie


Alwihda Info | Par Houmsou Joseph - 1 Décembre 2025


À la veille des célébrations du 1ᵉʳ décembre, les militants du Mouvement Patriotique du Salut (MPS) de la province du Mayo-Kebbi Est ont tenu un point de presse au siège provincial du parti. L'événement a donné le ton des commémorations de la Journée de la Liberté et de la Démocratie, journée chômée et payée au Tchad.


Tchad - MPS Mayo-Kebbi Est : L’Unité en étendard à la veille de la Journée de la Liberté et de la Démocratie


 

La rencontre était placée sous le thème central : « Le 1ᵉʳ décembre : l’unité comme moteur de la transformation politique au Tchad ».

 

Ce point de presse s’est voulu un signal fort, illustrant la détermination du parti à consolider sa cohésion interne et à galvaniser l’engagement de sa base militante en faveur des idéaux de la République.

 

 

M. Alphonse Sassou Samuel, président du comité d’organisation, a présenté l’architecture détaillée de l’événement, confirmant que tous les dispositifs matériels et logistiques sont fin prêts.

 

Il a lancé un appel vibrant aux militants, sympathisants et habitants de Bongor, les invitant à converger en grand nombre, ce lundi matin, vers la Place de l’Indépendance pour la cérémonie officielle de commémoration.

 

La journée s'est conclue par un geste symbolique fort : une vaste opération de nettoyage du siège provincial menée par les militants. Cette action a permis d’allier l’acte citoyen à la préparation politique, inscrivant la commémoration dans une dynamique de responsabilité collective et d'engagement civique.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 30/11/2025

Tchad : Journée mondiale SIDA 2025 : appel à la mobilisation face à la baisse des financements

Tchad : Journée mondiale SIDA 2025 : appel à la mobilisation face à la baisse des financements

Tchad : Remise de diplômes à la première promotion du CFP « Le Progrès » de Laï Tchad : Remise de diplômes à la première promotion du CFP « Le Progrès » de Laï 30/11/2025

Populaires

Niger - Coopération : Le CNESS et l'Italie renforcent leur collaboration stratégique

30/11/2025

RCA : Cérémonie de montée en puissance des FACA – Passage sous le drapeau et remise de diplômes

30/11/2025

Comores : MEDays 2025 – Le Président Azali Assoumani appelle à un nouvel ordre mondial plus juste et solidaire

30/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 28/11/2025 - NJ Ayuk, président exécutif de la Chambre africaine de l'énergie

Un plan d'action pour l'accès à l'énergie : autonomiser l'Afrique grâce à l'innovation et à l'investissement

Un plan d'action pour l'accès à l'énergie : autonomiser l'Afrique grâce à l'innovation et à l'investissement

Tchad : comment bâtir l’avenir quand les élèves étudient à même le sol ? Tchad : comment bâtir l’avenir quand les élèves étudient à même le sol ? 28/11/2025 - Barra Lutter

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter