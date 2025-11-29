Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
POLITIQUE

Tchad : Le MPS inaugure son nouveau siège national, symbole de maturité et de modernisation


Alwihda Info | Par Ahmad Youssouf Ali - 30 Novembre 2025


Le Mouvement patriotique du salut (MPS) a procédé à l'inauguration de son nouveau siège national, situé dans le quartier Klemat, au 2ᵉ arrondissement de N'Djamena. La cérémonie, présidée par le Président de la République et du parti, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, s’est tenue à la veille de la journée nationale de la liberté.


Tchad : Le MPS inaugure son nouveau siège national, symbole de maturité et de modernisation


 

Le nouveau siège, érigé à la volonté des militants, est un complexe moderne comprenant 49 bureaux répartis sur trois étages. La présidente du comité d'organisation, la Secrétaire Adjointe Chargée de la masse Amina Ehemir Torna, a souligné l'engagement et la rigueur des préparatifs, affirmant que le bâtiment incarne l'ambition du Maréchal Déby pour le parti.

 

M. Aziz Mahamat Saleh, Secrétaire général du MPS, a insisté sur la portée symbolique de cet édifice :

« Ce siège n'est pas qu'un simple édifice administratif, mais il représente l’expression physique de la maturité du parti. Hier, le MPS a apporté la liberté ; aujourd’hui, le parti doit être un acteur majeur du développement du Tchad. »

 
 

Dans son discours, le Président du MPS, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, a rappelé l'histoire du parti, affirmant qu'il est « forgé par le sang et l'abnégation ».

 

Il a souligné que ce nouveau siège symbolise la maturité du MPS et sa capacité à se projeter vers l'avenir, à se structurer et à assumer pleinement son rôle au service d'une République souveraine engagée sur la voie du développement.

 

Le Chef de l’État a conclu en marquant un tournant :

« Aujourd'hui, nous écrivons une nouvelle page, celle d'un MPS modernisé et discipliné », réaffirmant l'engagement du parti à être un pilier de la construction nationale.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 29/11/2025

Tchad : Au Mandoul, une formation certifiante en alimentation et nutrition pour sauver des vies

Tchad : Au Mandoul, une formation certifiante en alimentation et nutrition pour sauver des vies

Tchad : Au Kanem, installation du nouveau commandant du groupement n°3 de la GNNT Tchad : Au Kanem, installation du nouveau commandant du groupement n°3 de la GNNT 29/11/2025

Populaires

جمعية شباب الديناميكي تطلق حملة وطنية لترسيخ قيم المواطنة في مدارس نجامينا

29/11/2025

Tchad : l’ENA clôture en apothéose le 4ᵉ Colloque international sur la souveraineté des États

29/11/2025

Tchad : Au Mandoul, une formation certifiante en alimentation et nutrition pour sauver des vies

29/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 28/11/2025 - NJ Ayuk, président exécutif de la Chambre africaine de l'énergie

Un plan d'action pour l'accès à l'énergie : autonomiser l'Afrique grâce à l'innovation et à l'investissement

Un plan d'action pour l'accès à l'énergie : autonomiser l'Afrique grâce à l'innovation et à l'investissement

Tchad : comment bâtir l’avenir quand les élèves étudient à même le sol ? Tchad : comment bâtir l’avenir quand les élèves étudient à même le sol ? 28/11/2025 - Barra Lutter

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter