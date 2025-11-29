Tchad : Le MPS inaugure son nouveau siège national, symbole de maturité et de modernisation

Le nouveau siège, érigé à la volonté des militants, est un complexe moderne comprenant 49 bureaux répartis sur trois étages. La présidente du comité d'organisation, la Secrétaire Adjointe Chargée de la masse Amina Ehemir Torna, a souligné l'engagement et la rigueur des préparatifs, affirmant que le bâtiment incarne l'ambition du Maréchal Déby pour le parti.







M. Aziz Mahamat Saleh, Secrétaire général du MPS, a insisté sur la portée symbolique de cet édifice :



« Ce siège n'est pas qu'un simple édifice administratif, mais il représente l’expression physique de la maturité du parti. Hier, le MPS a apporté la liberté ; aujourd’hui, le parti doit être un acteur majeur du développement du Tchad. »









Dans son discours, le Président du MPS, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, a rappelé l'histoire du parti, affirmant qu'il est « forgé par le sang et l'abnégation ».







Il a souligné que ce nouveau siège symbolise la maturité du MPS et sa capacité à se projeter vers l'avenir, à se structurer et à assumer pleinement son rôle au service d'une République souveraine engagée sur la voie du développement.







Le Chef de l’État a conclu en marquant un tournant :

