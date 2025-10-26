Alwihda Info
POLITIQUE

Tchad : Le RJ/MPS lance sa rentrée politique


Alwihda Info | Par Katchibé Mapagne - 26 Octobre 2025


Les jeunes du Rassemblement des Jeunes du Mouvement Patriotique du Salut (RJ/MPS), section provinciale, et le comité de réflexion des jeunes du MPS de la province du Chari-Baguirmi, ont lancé officiellement les activités de la rentrée politique du parti, ce samedi 25 octobre 2025 à Koundoul, dans le département du Chari. Placée sous le haut patronage du Président national du RJ/MPS, Abba Djidda Mamar, la cérémonie a réuni plusieurs personnalités publiques, des cadres du Bureau Exécutif du Mouvement Patriotique du Salut, ainsi que des militants venus du Chari-Baguirmi et de la capitale.


  Rayhana Adam Saleh, la 3e Vice-Présidente du MPS, a dans son mot de bienvenue exprimé sa profonde gratitude au Président Maréchal Mahamat Idriss Itno, Président de la République, Chef de l’État et Président du MPS, pour sa vision éclairée et son engagement en faveur de la jeunesse tchadienne.

 
« Sous sa conduite, que le pays avance avec sérénité sur la voie de la stabilité, du développement et de la modernisation. » Elle déclare que cette rencontre politique n’est pas un simple rassemblement. C’est un moment de mobilisation, de réflexion et d’engagement. Elle marque notre volonté de faire face aux défis de l’heure, à savoir la cohésion nationale, la paix, le développement durable et la participation citoyenne à tous les niveaux.

 
Elle affirme que le Chari-Baguirmi a toujours été une terre de fidélité et de loyauté envers le MPS. Ce grand parti a, depuis plusieurs décennies, porté haut les valeurs d’unité. En tant qu’enfant de cette province admirable, elle se dit fière de constater la vitalité et la détermination de la jeunesse du Chari-Baguirmi.

 
Abba Djidda Mamar Mahamat, Président National du Rassemblement des Jeunes du MPS, a dans son allocution remercié les militants et se dit très fier de prendre la parole en cette cérémonie officielle. Il a souligné que cette rentrée politique marque le lancement officiel des activités du parti sous la directive du Secrétaire Général du MPS, qui inscrit son action dans la continuité de la vision fondatrice du MPS. Il a également rappelé l’engagement et le parcours des hommes qui ont marqué l’histoire politique de la province du Chari-Baguirmi.

 
S’adressant à la jeunesse, il a déclaré : « Vous êtes le moteur du changement positif que nous voulons voir émerger dans notre nation et au sein de notre parti. En tant que jeunes leaders politiques, vous avez le devoir de porter haut les aspirations de nos camarades, de faire face aux défis et de bâtir une province prospère, au service de toutes ses filles et de tous ses fils. »

 
Enfin, il a lancé un appel fort à tous les militants du parti à renforcer leur engagement dans la province du Chari-Baguirmi pour accompagner cette nouvelle dynamique.

 
Cette rentrée politique du RJ/MPS à Koundoul a pris fin par un match de football féminin entre deux clubs à Koundoul, dans une ambiance joyeuse et fraternelle.


