POLITIQUE

Tchad : Au Mandoul, une cérémonie de reconnaissance annoncée en l’honneur du chef de l'État


Alwihda Info | Par Dominique Dideo - 30 Novembre 2025



L’annonce a été faite lors d’un point de presse animé par Ngabaye Gami, membre du comité d’organisation. À la suite de la réussite du Programme de Développement National (PND) Tchad Connexion 2030, la province du Mandoul, à travers un comité mis en place à cet effet, se mobilise pour organiser une cérémonie de reconnaissance en l’honneur du Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, afin de saluer sa clairvoyance et sa vision pour le développement du Tchad.

À cette occasion, le comité d’organisation invite l’ensemble des populations du Mandoul à participer massivement à cet événement, dans un esprit d’unité et sans couleur politique marquée, pour soutenir la marche du pays vers le développement et la prospérité.


