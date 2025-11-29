Alwihda Info
AFRIQUE

Guinée-Bissau : L'ex-Président Umaro Sissoco Embaló se réfugie au Congo-Brazzaville


Alwihda Info | Par - 30 Novembre 2025


Brazzaville, Congo – L'ex-président bissau-guinéen, Umaro Sissoco Embaló, démis de ses fonctions lors du coup d'État militaire du 26 novembre 2025, est arrivé à Brazzaville, en République du Congo. L'ancien chef d'État, qui avait initialement trouvé refuge à Dakar, a été accueilli par le Président Denis Sassou Nguesso à sa demande.


Contexte du « Coup de palais »

 

Le renversement d'Umaro Sissoco Embaló, qualifié de « coup de palais », s'est déroulé juste avant l'annonce des résultats des élections nationales.

 

La junte a rapidement consolidé son pouvoir :

  • Le Général Horta N'Tam a pris les rênes du pays en tant que président de transition.

  • Il a nommé Ilídio Vieira Té (ex-ministre des Finances) au poste de Premier ministre dès le 28 novembre.



Le refuge de l'ancien Président au Congo-Brazzaville marque une nouvelle étape dans cette crise politique qui secoue la Guinée-Bissau depuis moins d'une semaine.

 

Peter Kum
