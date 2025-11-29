AFRIQUE

Guinée-Bissau : L'ex-Président Umaro Sissoco Embaló se réfugie au Congo-Brazzaville

Alwihda Info | Par Peter Kum - 30 Novembre 2025

Brazzaville, Congo – L'ex-président bissau-guinéen, Umaro Sissoco Embaló, démis de ses fonctions lors du coup d'État militaire du 26 novembre 2025, est arrivé à Brazzaville, en République du Congo. L'ancien chef d'État, qui avait initialement trouvé refuge à Dakar, a été accueilli par le Président Denis Sassou Nguesso à sa demande.