Guinée-Bissau : L'ex-Président Umaro Sissoco Embaló se réfugie au Congo-Brazzaville

Contexte du « Coup de palais »
Le renversement d'Umaro Sissoco Embaló, qualifié de « coup de palais », s'est déroulé juste avant l'annonce des résultats des élections nationales.
La junte a rapidement consolidé son pouvoir :
-
Le Général Horta N'Tam a pris les rênes du pays en tant que président de transition.
-
Il a nommé Ilídio Vieira Té (ex-ministre des Finances) au poste de Premier ministre dès le 28 novembre.
Le refuge de l'ancien Président au Congo-Brazzaville marque une nouvelle étape dans cette crise politique qui secoue la Guinée-Bissau depuis moins d'une semaine.