AFRIQUE

Nigeria : L'Armée de l'Air décime un assaut majeur de Boko Haram/ISWAP


Alwihda Info | Par - 30 Novembre 2025


La coordination entre les troupes au sol et l'aviation nigériane a permis de repousser et de décimer une attaque coordonnée d'envergure menée par environ 300 combattants de Boko Haram/ISWAP, probablement neutralisés par des avions d'attaque A-29 Super Tucano.


Les insurgés avaient lancé une attaque en tenaille contre les troupes de la 28e Brigade du secteur 4, tentant de déborder leur position vers 3 heures du matin samedi.

 

Résistance au sol et riposte aérienne

 

Les troupes ont tenu bon pendant deux heures d'un violent échange de tirs. N'ayant pas réussi à prendre la position, les terroristes tentèrent de se replier vers le Triangle de Tombouctou. Cependant, leur voie de fuite avait déjà été repérée et des avions d'attaque de la NAF (Nigerian Air Force) ont été dépêchés à leur rencontre. L'arrivée des chasseurs scella leur sort.

 

L'aviation nigériane a immédiatement mené plusieurs missions d'interdiction contre les combattants en fuite. La frappe initiale a désorganisé un groupe de terroristes qui tentaient de se regrouper, tandis que les frappes suivantes ont ciblé les éléments survivants dispersés dans la forêt.
 

 

Poursuite par drones et efficacité de la coordination

 

Le calvaire était loin d'être terminé pour les terroristes survivants. Des drones d'attaque armés de la NAF sont rapidement entrés en action, assurant une surveillance ISR continu tout en menant des frappes de précision sur les derniers combattants qui tentaient une retraite précipitée.

 

Une fois de plus, les Forces Armées Nigérianes (FAMa) ont combiné efficacement renseignement, surveillance et opérations aéroterrestres coordonnées pour décimer les terroristes qui tentaient une attaque surprise contre les positions des troupes.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d'une expérience d'une quinzaine d'années dans la collecte...


