AFRIQUE

RCA : Le Président de la République inaugure le bac rénové à Batangafo


Alwihda Info | Par - 29 Novembre 2025


Dans le cadre de sa politique de désenclavement des régions, le Président de la République, le Professeur Faustin-Archange Touadéra, a procédé, ce vendredi 28 novembre 2025, à l’inauguration du bac rénové permettant la traversée de la ville de Batangafo, chef-lieu de la préfecture de l’Ouham-Fafa.


Cette infrastructure, longtemps sujette à des pannes répétées, représente un véritable soulagement pour les habitants de la localité qui rencontraient des difficultés à circuler librement. Sa remise en état constitue une avancée majeure pour la mobilité et le développement économique de la région.

 

À l’issue de la cérémonie, le Chef de l’État a instruit le gouvernement de veiller à l’entretien et au bon fonctionnement du bac, tout en lançant des études pour la construction future d’un pont sur le fleuve, afin de garantir une solution durable aux besoins de transport.

 

La population de Batangafo a salué ce geste fort, symbole de l’engagement présidentiel en faveur du développement local. Elle nourrit l’espoir que d’autres projets inscrits dans le Plan National de Développement 2024-2028 viendront renforcer les infrastructures de base, particulièrement dans cette ville récemment érigée en chef-lieu de préfecture.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d'une expérience d'une quinzaine d'années dans la collecte...


