RCA : Le Président de la République inaugure le bac rénové à Batangafo

Cette infrastructure, longtemps sujette à des pannes répétées, représente un véritable soulagement pour les habitants de la localité qui rencontraient des difficultés à circuler librement. Sa remise en état constitue une avancée majeure pour la mobilité et le développement économique de la région.







À l’issue de la cérémonie, le Chef de l’État a instruit le gouvernement de veiller à l’entretien et au bon fonctionnement du bac, tout en lançant des études pour la construction future d’un pont sur le fleuve, afin de garantir une solution durable aux besoins de transport.







La population de Batangafo a salué ce geste fort, symbole de l’engagement présidentiel en faveur du développement local. Elle nourrit l’espoir que d’autres projets inscrits dans le Plan National de Développement 2024-2028 viendront renforcer les infrastructures de base, particulièrement dans cette ville récemment érigée en chef-lieu de préfecture.

