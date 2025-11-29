RCA : Semaine d’inaugurations à Batangafo, le Président Touadéra multiplie les projets

Cette série d'inaugurations d'infrastructures a été présidée par Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l'État, Chef Suprême des Armées, Professeur Faustin-Archange Touadéra.







La cérémonie s'est tenue à Bissangaï, près de l'Inspection Académique de l’Ouham-Fafa, en présence d'une importante délégation venue de Bangui, des autorités locales ainsi que d'une population nombreuse.











Infrastructures et Appui au développement

Le programme présidentiel de la journée a été dense :



Pose de la première pierre du Centre pédagogique régional de Batangafo ;

Inauguration de la Mosquée centrale ;

Inauguration et mise en circulation du bac sur la rivière Ouham, un projet mis en œuvre par l'Association « Mains tendues de Touadéra ».









Dons et renforcement des services publics

Lors de cette cérémonie, le Président de la République a également procédé à d'importantes remises de dons :



L'Inspection Académique de l’Ouham-Fafa a reçu des kits scolaires et des manuels didactiques, destinés à améliorer les conditions d'enseignement et d'apprentissage.

Le district sanitaire Batangafo-Kabo et le Centre de santé de Sido ont chacun reçu une ambulance médicalisée, acquise sur fonds propres du Gouvernement centrafricain, témoignant ainsi d'un engagement constant pour le renforcement du système sanitaire local.









Dispositif de sécurité

Signalons que la ville a été hautement sécurisée par les Forces de Défense et de Sécurité, dont la Police Nationale a rempli sa mission régalienne de sécurisation de la ville et de la population. L'opération s'est déroulée sous l'œil éclairé du Contrôleur Général Armel Baraba, Directeur de l'OCRB, représentant personnel du Directeur Général de la Police Nationale, l'Inspecteur Général de 1er Grade Bienvenu Zokoue, empêché.

