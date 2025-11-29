Niger - Coopération : Le CNESS et l'Italie renforcent leur collaboration stratégique

Après les salutations protocolaires d’usage, l'ambassadeur a exprimé sa sincère satisfaction quant à la qualité de l’accueil qui lui a été réservé. Prenant la parole à son tour, le directeur du CNESS a procédé à une présentation de l'institution, en évoquant notamment son parcours historique, sa mission, sa structure organisationnelle et la vision du centre de devenir un pôle d'excellence pour la réflexion et l'analyse stratégique.











Axes de coopération identifiés

Ces échanges ont rapidement ouvert la voie à des discussions approfondies sur le renforcement de la coopération bilatérale entre le Niger et l'Italie. Les deux délégations ont notamment abordé des domaines d’intérêt stratégique majeur.







Des axes concrets de collaboration institutionnelle pour le CNESS ont été identifiés et explorés, comprenant notamment :



L'établissement de contacts avec des centres de recherche stratégique italiens homologues ;

La participation active du Centre aux rencontres scientifiques, notamment celles de la Méditerranée.





La rencontre s'est déroulée dans un esprit de cordialité et de franchise mutuelle, ouvrant des perspectives prometteuses pour le renforcement des capacités du CNESS.

