AFRIQUE

RCA : La MINUSCA réaffirme son engagement électoral malgré des contraintes budgétaires


Alwihda Info | Par - 30 Novembre 2025


Le 27 novembre 2025, une rencontre cruciale s'est tenue entre de hauts responsables de l'ONU et l'Autorité Nationale des Élections (ANE) en République centrafricaine (RCA).


Le secrétaire général adjoint de l’ONU chargé des opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, et la représentante spéciale du secrétaire général pour la RCA, Valentine Rugwabiza, ont rencontré le Président de l’Autorité Nationale des Élections (ANE), Mathias Morouba, afin d’évoquer les avancées du processus électoral en cours.


 

Soutien de l'ONU et assurance de l'ANE

 

Mathias Morouba a remercié la MINUSCA (Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en RCA) pour le soutien multiforme apporté à son institution, soulignant que la : « présence de la MINUSCA sur le terrain rassure les uns et les autres. »

 

De son côté, Jean-Pierre Lacroix a rappelé que l’objectif commun était que le processus soit perçu comme « crédible, ouvert, inclusif dans les meilleures conditions possibles ».



 

Contraintes financières et engagement maintenu

 

Le chef des opérations de l'ONU a indiqué que la MINUSCA reste pleinement engagée dans les efforts en cours. Il a toutefois précisé que, en raison du non-paiement de la contribution au budget du maintien de la paix par certains États membres, la Mission doit actuellement réduire de 15 % ses liquidités, ce qui restreint ses capacités d’action.

 

Malgré ces contraintes financières, le même jour, Jean-Pierre Lacroix a également échangé avec le corps diplomatique présent en République centrafricaine, auquel il a réaffirmé l’engagement total de la MINUSCA pour soutenir l’organisation des prochaines élections.

Peter Kum
