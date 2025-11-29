Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Message de l'Ambassadeur du Tchad à Moscou à l'occasion de la Journée de la Proclamation de la République


Alwihda Info | Par - 29 Novembre 2025


N'Djamena, 28 novembre 2025 — En ce jour mémorable, le Tchad a célébré la Journée de la Proclamation de la République, marquant un moment fort et symbolique dans l’histoire nationale. À cette occasion, l’Ambassadeur du Tchad en Russie, Mahamoud Adam Bechir, a adressé un message chaleureux au peuple tchadien, soulignant l’importance de cette date et la résilience du peuple.


Dans son discours, l’Ambassadeur a rappelé que le 28 novembre est gravé dans la mémoire collective du Tchad, symbole de la souveraineté et de l'identité nationale. « Ce jour incarne le souvenir vivant du courage de vos pères fondateurs, qui ont osé rêver d'un Tchad libre et maître de son avenir », a déclaré Mahamoud Adam Bechir.

 
L’Ambassadeur Mahamoud Adam Bechir a également salué le chemin parcouru par le pays, évoquant les défis surmontés et les progrès réalisés. "Cette journée est un hommage à l'unité dans la diversité qui fait la force et la beauté de votre nation", a-t-il affirmé, rappelant la devise nationale : « Unité - Travail - Progrès ».

 
Le message a également mis en lumière la richesse culturelle du Tchad, des terres rouges du désert aux régions fertiles du Sud, en passant par les rives du lac Tchad. L’Ambassadeur a encouragé le peuple tchadien à continuer d’œuvrer ensemble pour édifier un avenir prospère et pacifique.

 
L’Ambassadeur a exprimé son vœu que cette célébration inspire concorde et fraternité parmi les Tchadiens. “Vive le Tchad, uni et prospère ! Vive la République !” a-t-il conclu, ajoutant une note d’optimisme à cette journée historique.

 
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Droits de l'Homme Sans Frontières (DHSF) renforce les capacités des jeunes défenseurs des droits humains au Tchad

Tchad : Lancement des préparatifs du SEMICA TCHAD 2026 – Sensibilisation des Partenaires Stratégiques

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : La rétention des compétences, un frein systémique à l'épanouissement professionnel

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

