Tchad : Message de l'Ambassadeur du Tchad à Moscou à l'occasion de la Journée de la Proclamation de la République

Dans son discours, l’Ambassadeur a rappelé que le 28 novembre est gravé dans la mémoire collective du Tchad, symbole de la souveraineté et de l'identité nationale. « Ce jour incarne le souvenir vivant du courage de vos pères fondateurs, qui ont osé rêver d'un Tchad libre et maître de son avenir », a déclaré Mahamoud Adam Bechir.





L’Ambassadeur Mahamoud Adam Bechir a également salué le chemin parcouru par le pays, évoquant les défis surmontés et les progrès réalisés. "Cette journée est un hommage à l'unité dans la diversité qui fait la force et la beauté de votre nation", a-t-il affirmé, rappelant la devise nationale : « Unité - Travail - Progrès ».





Le message a également mis en lumière la richesse culturelle du Tchad, des terres rouges du désert aux régions fertiles du Sud, en passant par les rives du lac Tchad. L’Ambassadeur a encouragé le peuple tchadien à continuer d’œuvrer ensemble pour édifier un avenir prospère et pacifique.





L’Ambassadeur a exprimé son vœu que cette célébration inspire concorde et fraternité parmi les Tchadiens. “Vive le Tchad, uni et prospère ! Vive la République !” a-t-il conclu, ajoutant une note d’optimisme à cette journée historique.



