Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Cameroun - Crise anglophone : Deux gendarmes tués par un EEI à Bamenda


Alwihda Info | Par - 30 Novembre 2025


Bamenda, le 30 novembre 2025 – La crise anglophone s'est à nouveau manifestée ce matin par un acte violent dans le Nord-Ouest.


Image : Nzui Manto
Image : Nzui Manto


 

Des gendarmes revenant de mission à Bamenda sont mortellement tombés après avoir été victimes d'un Engin Explosif Improvisé (EEI). Le bilan provisoire de l'attaque fait état de deux gendarmes tués.



 

Contexte de la guerre d'Ambazonie

 

La crise anglophone au Cameroun, également appelée la guerre d'Ambazonie, est un conflit armé qui se déroule depuis 2017 dans les deux régions anglophones du Cameroun : le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Il oppose le Gouvernement camerounais à divers groupes séparatistes.

Ce conflit est lié à une situation socio-politique spécifique à ces régions depuis fin 2016. Initialement fondée sur des revendications corporatistes des avocats et des enseignants, la crise a progressivement basculé vers des revendications sécessionnistes fortes en raison de :

  • Réponses jugées insuffisantes du gouvernement ;

  • Refus d'ouvrir un débat sur le retour au fédéralisme ;

  • Nombreuses violations des droits humains par les forces de sécurité.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 29/11/2025

Tchad : Message de l'Ambassadeur du Tchad à Moscou à l'occasion de la Journée de la Proclamation de la République

Tchad : Message de l'Ambassadeur du Tchad à Moscou à l'occasion de la Journée de la Proclamation de la République

Tchad : Le Parti Vision Nouvelle pour la République célèbre son premier anniversaire Tchad : Le Parti Vision Nouvelle pour la République célèbre son premier anniversaire 29/11/2025

Populaires

Tchad : Au Kanem, installation du nouveau commandant du groupement n°3 de la GNNT

29/11/2025

جمعية شباب الديناميكي تطلق حملة وطنية لترسيخ قيم المواطنة في مدارس نجامينا

29/11/2025

Tchad : l’ENA clôture en apothéose le 4ᵉ Colloque international sur la souveraineté des États

29/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 28/11/2025 - NJ Ayuk, président exécutif de la Chambre africaine de l'énergie

Un plan d'action pour l'accès à l'énergie : autonomiser l'Afrique grâce à l'innovation et à l'investissement

Un plan d'action pour l'accès à l'énergie : autonomiser l'Afrique grâce à l'innovation et à l'investissement

Tchad : comment bâtir l’avenir quand les élèves étudient à même le sol ? Tchad : comment bâtir l’avenir quand les élèves étudient à même le sol ? 28/11/2025 - Barra Lutter

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter