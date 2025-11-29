Cameroun - Crise anglophone : Deux gendarmes tués par un EEI à Bamenda

Des gendarmes revenant de mission à Bamenda sont mortellement tombés après avoir été victimes d'un Engin Explosif Improvisé (EEI). Le bilan provisoire de l'attaque fait état de deux gendarmes tués.











Contexte de la guerre d'Ambazonie

La crise anglophone au Cameroun, également appelée la guerre d'Ambazonie, est un conflit armé qui se déroule depuis 2017 dans les deux régions anglophones du Cameroun : le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Il oppose le Gouvernement camerounais à divers groupes séparatistes.



Ce conflit est lié à une situation socio-politique spécifique à ces régions depuis fin 2016. Initialement fondée sur des revendications corporatistes des avocats et des enseignants, la crise a progressivement basculé vers des revendications sécessionnistes fortes en raison de :

