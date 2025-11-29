Comores : MEDays 2025 – Le Président Azali Assoumani appelle à un nouvel ordre mondial plus juste et solidaire

Le Chef de l’État a dressé un constat lucide des défis contemporains, qu’il a qualifiés d’« époque des fractures » :
Tensions géopolitiques accrues.
Inégalités économiques persistantes.
Crise climatique aiguë, particulièrement dévastatrice pour les petits États insulaires.
Décalages numériques et polarisation sociale amplifiée par la désinformation.
Malgré ces divisions, le Président Assoumani s'est voulu porteur d'espoir, insistant sur le fait que l’humanité partage un « destin commun ». Il a appelé à repenser les règles du jeu mondial et à renforcer la coopération dans le contexte d'un ordre multipolaire émergent.
Le Président comorien a plaidé avec force pour que le continent africain cesse d’être un sujet passif de débat pour devenir un acteur majeur des transformations globales.
« L’Afrique, qui sera très prochainement le cœur démographique et énergétique du monde, ne peut plus être un simple sujet de débat. »
Il a réaffirmé que les pays du Sud ne réclament pas l’assistance, mais l’équité : un meilleur accès au financement, à la technologie, au commerce, et l'établissement de partenariats gagnant-gagnant.
Au nom des Comores et des petits États insulaires en développement (PEID), Azali Assoumani a lancé un avertissement ferme sur l’urgence climatique, dont son pays subit déjà les effets (montée des eaux, érosion côtière, perte de biodiversité).
« La bataille du climat se gagnera ou se perdra dans les îles, sur les côtes, dans les océans. »
Il a réaffirmé l’engagement comorien en faveur d’un modèle de développement reposant sur la protection des écosystèmes marins, une économie bleue durable et la valorisation responsable des ressources océaniques.
Le Président comorien a salué le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, notamment sur la coopération africaine et la diplomatie constructive du Royaume. Il a également réaffirmé son soutien à la résolution du Conseil de Sécurité de l’ONU reconnaissant le plan d’autonomie marocain comme base la plus sérieuse et crédible pour la solution politique au Sahara.
En conclusion, il a exhorté la communauté internationale à construire un nouvel ordre mondial plus équilibré, où les fractures deviendront des complémentarités. « Il est temps de bâtir un consensus global renouvelé, plus juste, plus humain et plus durable », a-t-il conclu.