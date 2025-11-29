Alwihda Info
AFRIQUE

Comores : MEDays 2025 – Le Président Azali Assoumani appelle à un nouvel ordre mondial plus juste et solidaire


Alwihda Info | Par - 30 Novembre 2025


Son Excellence Azali Assoumani, Président de l’Union des Comores, a prononcé l’allocution de clôture de la 17ᵉ édition du Forum International MEDays. Devant une assemblée de chefs d’État et de décideurs internationaux, le Président comorien a livré un plaidoyer pour une nouvelle équation globale fondée sur l’équité, la coopération et la solidarité.


Le Chef de l’État a dressé un constat lucide des défis contemporains, qu’il a qualifiés d’« époque des fractures » :

  • Tensions géopolitiques accrues.

  • Inégalités économiques persistantes.

  • Crise climatique aiguë, particulièrement dévastatrice pour les petits États insulaires.

  • Décalages numériques et polarisation sociale amplifiée par la désinformation.



Malgré ces divisions, le Président Assoumani s'est voulu porteur d'espoir, insistant sur le fait que l’humanité partage un « destin commun ». Il a appelé à repenser les règles du jeu mondial et à renforcer la coopération dans le contexte d'un ordre multipolaire émergent.

 
 

Le Président comorien a plaidé avec force pour que le continent africain cesse d’être un sujet passif de débat pour devenir un acteur majeur des transformations globales.

 

« L’Afrique, qui sera très prochainement le cœur démographique et énergétique du monde, ne peut plus être un simple sujet de débat. »



Il a réaffirmé que les pays du Sud ne réclament pas l’assistance, mais l’équité : un meilleur accès au financement, à la technologie, au commerce, et l'établissement de partenariats gagnant-gagnant.

 

 

Au nom des Comores et des petits États insulaires en développement (PEID), Azali Assoumani a lancé un avertissement ferme sur l’urgence climatique, dont son pays subit déjà les effets (montée des eaux, érosion côtière, perte de biodiversité).

 

« La bataille du climat se gagnera ou se perdra dans les îles, sur les côtes, dans les océans. »



Il a réaffirmé l’engagement comorien en faveur d’un modèle de développement reposant sur la protection des écosystèmes marins, une économie bleue durable et la valorisation responsable des ressources océaniques.

 
 

Le Président comorien a salué le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, notamment sur la coopération africaine et la diplomatie constructive du Royaume. Il a également réaffirmé son soutien à la résolution du Conseil de Sécurité de l’ONU reconnaissant le plan d’autonomie marocain comme base la plus sérieuse et crédible pour la solution politique au Sahara.

 

En conclusion, il a exhorté la communauté internationale à construire un nouvel ordre mondial plus équilibré, où les fractures deviendront des complémentarités. « Il est temps de bâtir un consensus global renouvelé, plus juste, plus humain et plus durable », a-t-il conclu.

