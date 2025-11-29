Alwihda Info
AFRIQUE

RCA : Cérémonie de montée en puissance des FACA – Passage sous le drapeau et remise de diplômes


Alwihda Info | Par - 30 Novembre 2025


Le Président de la République, Chef de l’État et Chef Suprême des Armées, Son Excellence Professeur Faustin Archange Touadéra, a présidé une cérémonie militaire couplée au Camp Kassai. L’événement a marqué le passage sous le drapeau de nouvelles recrues ainsi que la remise de diplômes de perfectionnement à des officiers et sous-officiers des Forces Armées Centrafricaines (FACA), formés avec l’appui de la force de défense du Rwanda.


RCA : Cérémonie de montée en puissance des FACA – Passage sous le drapeau et remise de diplômes


 

Au total, 546 jeunes recrues ont officiellement intégré l’armée nationale lors de leur passage sous le drapeau. La cérémonie a également honoré 39 Pelotons des Jeunes Officiers (recevant des diplômes de Chefs de section) et 82 lauréats du Brevet d’Arme de 2ᵉ degré (BA2) option infanterie pour les Sous-officiers supérieurs.

 

Le Général Victor Yacoub, Chef d’État-Major adjoint des FACA, a souligné que cet effectif supplémentaire vient renforcer la capacité militaire en ressources humaines, répondant ainsi efficacement au déficit en personnel et en cadres.

 

« Le recrutement de ces jeunes recrues et la formation de celles-ci s’inscrit dans la politique nationale de défense et de la stratégie de défense, matérialisant la montée en puissance qualitative et quantitative des FACA », a déclaré le Général Yacoub.

L’objectif de cette vision est de doter la RCA d’une armée républicaine, inclusive, professionnelle et respectueuse des droits de l’homme.

 


 Une Coopération Militaire Fructueuse avec le Rwanda

 

La cérémonie a mis en évidence l’excellence des relations militaires entre la République Centrafricaine et la République du Rwanda.

 

Le Général Major Vincent Nyakarundi, venu du Rwanda pour l’occasion, a transmis les salutations du Président Paul Kagame et a affirmé : « Aujourd’hui nous célébrons le fruit d’une coopération fructueuse grâce à votre vision partagée avec celle du Président Paul Kagame. »

 

Depuis 2023, la coopération militaire avec le Rwanda a déjà permis :

  • La formation de plus de 2 000 jeunes soldats et 300 sous-officiers.

  • La création des trois Bataillons d’infanterie Rapide (BIR).

  • L’attribution de deux places de formations et de stages dans les académies militaires au Rwanda.

 


 Compétences Acquises et Devoir

 

Durant leur formation de 24 semaines, les jeunes recrues ont acquis des compétences essentielles dans des domaines variés tels que la topographie, le combat, l’armement, le secourisme, le Droit International Humanitaire (DIH) et la sécurité publique.

 

Le Général Yacoub a rappelé aux nouvelles recrues le sens de leur engagement : « C'est un noble et difficile métier que vous avez choisi : celui de protéger vos concitoyens et de servir la Nation ».

 

La cérémonie s'est achevée par une démonstration de puissance de feu suivie d'une parade des nouvelles recrues, à laquelle le Président Touadéra a assisté.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


