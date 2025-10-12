Tchad : Le nouveau préfet du département de Yarda s’engage à relever les défis sécuritaires, sanitaires et socio-économiques

Le préfet a également appelé les ressortissants et cadres de Yarda à unir leurs efforts pour soutenir la dynamique de développement local et accompagner l’administration dans la mise en œuvre de ses actions.



Au nom des ressortissants du département, le député Hassan Molli Tidei a salué cet appel à l’unité et assuré le préfet du plein engagement de la communauté à travailler à ses côtés pour la réussite de sa mission. Il a aussi remercié les plus hautes autorités du pays — le Président de la République, le Premier ministre et le ministre de l’Administration du territoire — pour leurs efforts constants en faveur de la stabilité et du développement du Tchad.