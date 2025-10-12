Tchad : Le nouveau préfet du département de Yarda s’engage à relever les défis sécuritaires, sanitaires et socio-économiques

Pour rappel, c’est le 2 juillet 2025 que le Président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, a nommé M. Mahamat Allanga Allatchi, alors préfet de Chadara (Barh El-Gazel), à la tête du nouveau département de Yarda.
En signe de reconnaissance, le nouveau préfet a exprimé sa profonde gratitude au Chef de l’État et à son gouvernement pour la confiance placée en lui et pour la décision d’ériger la sous-préfecture de Yarda en département.
M. Mahamat Allanga Allatchi a souligné que les priorités de son action porteront sur la sécurité, la santé, l’éducation et le développement socio-économique, notamment par l’amélioration de l’accès aux services sociaux de base et le désenclavement du territoire.
Le préfet a également appelé les ressortissants et cadres de Yarda à unir leurs efforts pour soutenir la dynamique de développement local et accompagner l’administration dans la mise en œuvre de ses actions.
Au nom des ressortissants du département, le député Hassan Molli Tidei a salué cet appel à l’unité et assuré le préfet du plein engagement de la communauté à travailler à ses côtés pour la réussite de sa mission. Il a aussi remercié les plus hautes autorités du pays — le Président de la République, le Premier ministre et le ministre de l’Administration du territoire — pour leurs efforts constants en faveur de la stabilité et du développement du Tchad.
