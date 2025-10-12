Madagascar : la Présidence dénonce une tentative de coup de force et appelle à l’unité nationale







Selon le communiqué, cette action illégale constitue une grave menace pour la stabilité et l’ordre constitutionnel. La Présidence exprime ses condoléances aux familles des victimes et sa compassion envers les blessés, évoquant des événements qualifiés de « tragiques ».







Face à cette situation, le Président de la République — garant de l’unité nationale — a condamné avec la plus grande fermeté cette tentative de déstabilisation et appelé l’ensemble des forces vives du pays à se mobiliser pour défendre la souveraineté nationale.







« Le dialogue est la seule voie et issue pour résoudre la crise actuelle », souligne la Présidence, tout en avertissant que toute destruction de biens publics ou acte de violence constitue un frein à l’intérêt supérieur de la Nation.







Le chef de l’État exhorte également la population à rester unie et vigilante, en rejetant toute tentative de division susceptible de compromettre le développement et la paix à Madagascar.