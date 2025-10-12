Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
INTERNATIONAL

Madagascar : la Présidence dénonce une tentative de coup de force et appelle à l’unité nationale


Alwihda Info | Par Alwihda - 12 Octobre 2025


Antananarivo, 12 octobre 2025 — Une situation politique tendue secoue actuellement Madagascar. Dans un communiqué publié ce dimanche, la Présidence de la République a révélé qu’une tentative de prise de pouvoir par la force, contraire à la Constitution et aux principes démocratiques, est en cours sur le territoire national.


Madagascar : la Présidence dénonce une tentative de coup de force et appelle à l’unité nationale



Selon le communiqué, cette action illégale constitue une grave menace pour la stabilité et l’ordre constitutionnel. La Présidence exprime ses condoléances aux familles des victimes et sa compassion envers les blessés, évoquant des événements qualifiés de « tragiques ».



Face à cette situation, le Président de la République — garant de l’unité nationale — a condamné avec la plus grande fermeté cette tentative de déstabilisation et appelé l’ensemble des forces vives du pays à se mobiliser pour défendre la souveraineté nationale.



« Le dialogue est la seule voie et issue pour résoudre la crise actuelle », souligne la Présidence, tout en avertissant que toute destruction de biens publics ou acte de violence constitue un frein à l’intérêt supérieur de la Nation.



Le chef de l’État exhorte également la population à rester unie et vigilante, en rejetant toute tentative de division susceptible de compromettre le développement et la paix à Madagascar.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 11/10/2025

Tchad et Émirats Arabes Unis renforcent leur coopération sur l'environnement

Tchad et Émirats Arabes Unis renforcent leur coopération sur l'environnement

Tchad : une ancienne élève soutient son ancienne école par un don de fournitures scolaires à Abéché Tchad : une ancienne élève soutient son ancienne école par un don de fournitures scolaires à Abéché 10/10/2025

Populaires

Ambassade du Tchad à Riyad : "Le Général Diro Barka n’a pas été agressé, il a eu un accident de circulation"

11/10/2025

Tchad : le PDSA salue la révision technique de la Constitution et félicite les parlementaires

11/10/2025

Upholding multilateral trading system and advancing global economic governance reform

11/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 10/10/2025 - Barra Lutter

Sao du Tchad : Pourquoi tant de Tchadiens semblent-ils avoir tourné le dos à leur équipe nationale ?

Sao du Tchad : Pourquoi tant de Tchadiens semblent-ils avoir tourné le dos à leur équipe nationale ?

Diplômes sous la selle : Le "Clando" comme Issue pour les diplômés Tchadiens Diplômes sous la selle : Le "Clando" comme Issue pour les diplômés Tchadiens 10/10/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter