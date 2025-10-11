Alwihda Info
INTERNATIONAL

Ambassade du Tchad à Riyad : "Le Général Diro Barka n’a pas été agressé, il a eu un accident de circulation"


Alwihda Info | Par Alwihda - 11 Octobre 2025


L’Ambassade du Tchad en Arabie Saoudite a apporté ce samedi des précisions suite aux rumeurs circulant sur les réseaux sociaux concernant le Général Mahamat Diro Barka, actuellement en visite pour la Oumra à La Mecque. Contrairement aux informations relayées par certaines sources, il n’a pas été agressé par la police saoudienne, mais a été victime d’un accident de circulation.


Selon le communiqué officiel, le Général Diro Barka a été transporté à l’hôpital Malik Faisal, où il reçoit les soins nécessaires. Son état de santé est stable et ne présente aucun danger vital.

Dès l’annonce de l’incident, l’Ambassadeur du Tchad en Arabie Saoudite, Hassan Gadam Aldjinedi, accompagné du Consul général du Tchad à Djeddah, s’est rendu à son chevet pour lui exprimer le soutien des autorités tchadiennes et s’assurer de la qualité de sa prise en charge médicale.

La représentation diplomatique tchadienne a tenu à démentir formellement les fausses informations ayant circulé en ligne, invitant le public à vérifier les faits auprès de sources officielles avant toute diffusion. Elle a également réaffirmé son engagement à suivre de près l’évolution de la situation jusqu’au rétablissement complet du Général.


