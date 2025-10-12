Drame à N’Djamena : une jeune mère abattue chez elle, quelques jours après avoir accouché

Selon les premiers témoignages, le présumé criminel, armé d’un pistolet de guerre, se serait introduit dans la concession avant d’ouvrir le feu — d’abord sur les deux enfants, puis sur leur mère. La jeune femme a été atteinte mortellement à la tête.



D’après des sources proches de la victime, le tireur, qui serait un cousin, aurait agi sur instruction du père de la jeune femme, actuellement détenu pour d’autres affaires. Le criminel aurait ensuite pris la fuite à bord d’une moto-taxi (clandoman).



Les forces de sécurité se sont rapidement déployées sur les lieux pour constater les faits et ouvrir une enquête.