TCHAD

Drame à N’Djamena : une jeune mère abattue chez elle, quelques jours après avoir accouché


Alwihda Info | Par Alwihda - 12 Octobre 2025


Une jeune femme d’à peine 20 ans, mère de jumeaux, a été tuée hier juste après la prière du Maghreb dans une concession familiale située à N’Djari, à proximité du commissariat du 8ème arrondissement. Venue du village, elle avait accouché il y a quelques jours et logeait chez son oncle sans la capitale.


Selon les premiers témoignages, le présumé criminel, armé d’un pistolet de guerre, se serait introduit dans la concession avant d’ouvrir le feu — d’abord sur les deux enfants, puis sur leur mère. La jeune femme a été atteinte mortellement à la tête.

D’après des sources proches de la victime, le tireur, qui serait un cousin, aurait agi sur instruction du père de la jeune femme, actuellement détenu pour d’autres affaires. Le criminel aurait ensuite pris la fuite à bord d’une moto-taxi (clandoman).

Les forces de sécurité se sont rapidement déployées sur les lieux pour constater les faits et ouvrir une enquête.


