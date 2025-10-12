Alwihda Info
TCHAD

Tchad : 50 millions de FCFA pour 50 sous-projets portés par les jeunes et femmes du Barh El Gazel


Alwihda Info | Par Adoum Mbaidoua NGaba - 13 Octobre 2025


Le 12 octobre 2025, le Projet 2 du Programme de Renforcement de la résilience de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel (P2-P2RS) a organisé une cérémonie officielle pour le lancement de 50 sous-projets dans le Barh El Gazel. Cette initiative a été présidée par Abdel Aziz Tchanglang, Délégué Général du gouvernement, en présence de nombreuses personnalités, dont le conseiller provincial, le Coordonnateur national de P2-P2RS, un représentant de la BAD, ainsi que des délégués provinciaux et des jeunes femmes.


  Le financement de 50 millions de FCFA a été alloué pour renforcer la résilience face à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, avec un accent particulier sur les projets portés par les jeunes et les femmes.

 
Lors de la cérémonie, Issa Abdraman Tchougouli, maire de la commune de Moussoro, a souligné que le Barh El Gazel est une terre riche en potentiel, ressources et talents. Il a noté que, bien que la province fasse face à d'importants défis, ce financement représente une étape clé pour transformer ces défis en opportunités.

 
Le Délégué Général, Abdelaziz Tchanglang Tokama, a également mis en avant les talents et les initiatives présents dans le Barh El Gazel, notamment dans le secteur agroalimentaire. Il a indiqué que ce programme a pour but de transformer ce potentiel en emplois, revenus et dignité pour les communautés.

Il a conclu en appelant les bénéficiaires, jeunes et femmes, à saisir cette opportunité pour transformer leurs projets en entreprises prospères et durables ancrées localement.


