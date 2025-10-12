Tchad : 50 millions de FCFA pour 50 sous-projets portés par les jeunes et femmes du Barh El Gazel





Le financement de 50 millions de FCFA a été alloué pour renforcer la résilience face à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, avec un accent particulier sur les projets portés par les jeunes et les femmes.





Lors de la cérémonie, Issa Abdraman Tchougouli, maire de la commune de Moussoro, a souligné que le Barh El Gazel est une terre riche en potentiel, ressources et talents. Il a noté que, bien que la province fasse face à d'importants défis, ce financement représente une étape clé pour transformer ces défis en opportunités.





Le Délégué Général, Abdelaziz Tchanglang Tokama, a également mis en avant les talents et les initiatives présents dans le Barh El Gazel, notamment dans le secteur agroalimentaire. Il a indiqué que ce programme a pour but de transformer ce potentiel en emplois, revenus et dignité pour les communautés.



Il a conclu en appelant les bénéficiaires, jeunes et femmes, à saisir cette opportunité pour transformer leurs projets en entreprises prospères et durables ancrées localement.