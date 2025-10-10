Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Le Ministère de la Sécurité Publique remercie un opérateur économique pour un don substantiel


Alwihda Info | Par - 11 Octobre 2025


Le Ministère de la Sécurité Publique et de l’Immigration a salué l'engagement citoyen et patriotique de Monsieur Issa Abdelkadre Hamadou, un opérateur économique, suite à un don substantiel de matériels à la Police Nationale.


Un Geste pour les Capacités Opérationnelles

 
Dans une lettre de remerciement signée le 10 octobre 2025 par le Secrétaire Général du Ministère, le Contrôleur Général de Police Benguela Guidjinga, le Ministère a exprimé ses "vifs et sincères remerciements" à M. Hamadou.

 
Ce don est considéré comme un geste patriotique visant à renforcer les capacités opérationnelles des forces de sécurité intérieure dans plusieurs domaines clés :
  • Informatique
  • Maintien de l’ordre public
  • Réglementation routière
  • Protection des personnes et des biens
Le Ministère a souligné que cet acte de solidarité contribue de manière significative à la modernisation et à l’efficacité du service public de sécurité, au bénéfice de l’ensemble de la population tchadienne.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


