Tchad : Le Ministère de la Sécurité Publique remercie un opérateur économique pour un don substantiel

Un Geste pour les Capacités Opérationnelles
Dans une lettre de remerciement signée le 10 octobre 2025 par le Secrétaire Général du Ministère, le Contrôleur Général de Police Benguela Guidjinga, le Ministère a exprimé ses "vifs et sincères remerciements" à M. Hamadou.
Ce don est considéré comme un geste patriotique visant à renforcer les capacités opérationnelles des forces de sécurité intérieure dans plusieurs domaines clés :
- Informatique
- Maintien de l’ordre public
- Réglementation routière
- Protection des personnes et des biens