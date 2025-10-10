Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
Économie et Finance

Gabon : Le contrat "Dinonga-Irondou" affirme la souveraineté énergétique nationale


Alwihda Info | Par - 10 Octobre 2025


Le Gabon a franchi une étape stratégique majeure dans la relance de son secteur pétrolier avec la signature, cet après-midi au siège du Ministère du Pétrole et du Gaz, du Contrat d’Exploration et de Partage de Production (CEPP) « Dinonga-Irondou ».


Gabon : Le contrat "Dinonga-Irondou" affirme la souveraineté énergétique nationale


  Le contrat a été signé par le Ministre du Pétrole et du Gaz, Sosthène Nguema Nguema, et l’Administrateur Directeur Général de la Gabon Oil Company (GOC), Marcellin Simba Ngabi.

 
Ce partenariat est d’autant plus stratégique qu'il confie le redéploiement des champs matures de Tsiengui et Obangué à la GOC, le bras séculier de l’État dans la gestion pétrolière.

 
Objectifs Clés :
  • Accroître la production onshore.
  • Créer des emplois.
  • Maximiser les revenus de l’État au service du développement national.
 

La Volonté Politique d'une "Valeur Nationale"

 
Pour le Ministre Sosthène Nguema Nguema, cette signature illustre clairement la volonté du gouvernement de « replacer la valeur nationale au centre de l’industrie pétrolière », conformément à la vision du Président de la République, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema.

 
L’ADG Marcellin Simba Ngabi a salué la mise en place d'un « cadre légal clair et rassurant pour une production sereine et durable », et a rappelé les investissements déjà réalisés par la GOC pour moderniser et renforcer la performance opérationnelle des sites.

 
Avec le contrat "Dinonga-Irondou", le Gabon prend un pas décisif vers une véritable souveraineté énergétique, celle d’un pays qui produit pour lui-même, par lui-même, et pour les générations futures.
 
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 09/10/2025

Tchad : bulletin statistique des Transports 2024, examen et validation avant publication

Tchad : bulletin statistique des Transports 2024, examen et validation avant publication

Tchad : le conseil provincial du Kanem met dix fûts de gasoil à la disposition de TchadElec de Mao Tchad : le conseil provincial du Kanem met dix fûts de gasoil à la disposition de TchadElec de Mao 09/10/2025

Populaires

Tcha : 300 téléphones, 228 armes blanches et des drogues saisis à la prison de Klessoum

09/10/2025

Tchad : Rayskim EDM, le pionnier qui a donné une âme au rap-slam tchadien

09/10/2025

Présidentielle au Cameroun : des sessions de formation en France pour un scrutin apaisé et transparent

09/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 07/10/2025 - Me Fayçal Megherbi

La Cour administrative d’appel de Versailles annule le refus de regroupement familial sur place

La Cour administrative d’appel de Versailles annule le refus de regroupement familial sur place

N'Djamena : Qu'est-ce qui freine l'organisation citoyenne pour la propreté ? N'Djamena : Qu'est-ce qui freine l'organisation citoyenne pour la propreté ? 06/10/2025 - Gontran Temandang

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter