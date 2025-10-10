Gabon : Le contrat "Dinonga-Irondou" affirme la souveraineté énergétique nationale

Accroître la production onshore.

Créer des emplois.

Maximiser les revenus de l’État au service du développement national.

La Volonté Politique d'une "Valeur Nationale"

Le contrat a été signé par le Ministre du Pétrole et du Gaz, Sosthène Nguema Nguema, et l’Administrateur Directeur Général de la Gabon Oil Company (GOC), Marcellin Simba Ngabi.Ce partenariat est d’autant plus stratégique qu'il confie le redéploiement des champs matures de Tsiengui et Obangué à la GOC, le bras séculier de l’État dans la gestion pétrolière.Objectifs Clés :Pour le Ministre Sosthène Nguema Nguema, cette signature illustre clairement la volonté du gouvernement de « replacer la valeur nationale au centre de l’industrie pétrolière », conformément à la vision du Président de la République, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema.L’ADG Marcellin Simba Ngabi a salué la mise en place d'un « cadre légal clair et rassurant pour une production sereine et durable », et a rappelé les investissements déjà réalisés par la GOC pour moderniser et renforcer la performance opérationnelle des sites.Avec le contrat "Dinonga-Irondou", le Gabon prend un pas décisif vers une véritable souveraineté énergétique, celle d’un pays qui produit pour lui-même, par lui-même, et pour les générations futures.