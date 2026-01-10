Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Ouverture de la première session budgétaire 2026 du Conseil provincial du Kanem


Alwihda Info | Par Djidda Mahamat - 10 Janvier 2026


Ce samedi, le Secrétaire général du Kanem, Annour Djibrine Abdoulaye, représentant le Délégué général du Gouvernement, a présidé la session budgétaire 2026 du Conseil provincial. La cérémonie s’est déroulée en présence du Président du Conseil provincial, Mahamat Nour Mallaye, des conseillers provinciaux et des forces de défense et de sécurité.

La subvention provinciale passe de 491 872 412 FCFA en 2025 à 718 323 399 FCFA en 2026, soit une hausse d’environ 30 %, illustrant la volonté des autorités de renforcer les moyens des collectivités autonomes.

Dans son discours, le Président du Conseil provincial, Mahamat Nour Mallaye, a salué la présence des autorités locales tout en soulignant l’importance de cette session, qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du processus de décentralisation initié par les plus hautes autorités du pays. Il a rappelé que la session budgétaire constitue un moment crucial pour la vie de l’institution, appelant à la rigueur, à la discipline financière et à une priorisation efficace des actions en faveur du développement local.

Selon lui, les orientations budgétaires pour 2026 mettront l’accent sur les secteurs à fort impact social, notamment la santé, l’éducation, la jeunesse, la promotion et l’autonomisation de la femme, ainsi que l’assistance aux couches vulnérables.

Ouvrant la session, le Secrétaire général de la province du Kanem a exhorté les conseillers provinciaux à faire preuve de responsabilité et d’engagement afin d’adopter un budget réaliste, équilibré et orienté vers l’amélioration des conditions de vie des populations. Annour Djibrine Abdoulaye a insisté sur la nécessité d’une gestion prudente des ressources, rappelant que la mobilisation des ressources propres de la province demeure une priorité.



