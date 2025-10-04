Alwihda Info
Économie et Finance

La BAD renforce son soutien à l'opérationnalisation de la ZLECAf


Alwihda Info | Par - 5 Octobre 2025


Le Président du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), Sidi Ould Tah, a rencontré vendredi à Abidjan Wamkele Mene, Secrétaire général de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).


  Cet entretien a permis de souligner l'impact majeur du soutien de la BAD dans l'opérationnalisation de la ZLECAf, un partenariat stratégique pour l'intégration économique africaine.
 

L'impact du soutien financier de la BAD

 
La BAD a mobilisé 16 millions de dollars pour le Programme d’appui institutionnel de la ZLECAf, un financement qui a permis la mise en place et l’opérationnalisation de son Secrétariat.
 
L'impact de cet appui est jugé palpable : le Secrétariat est désormais pleinement opérationnel et doté d’instruments clés, notamment :
  • Le tarif douanier électronique et les certificats d'origine (plus de 5 000 certificats déjà délivrés).
  • Le Système panafricain de paiement et de règlement.
  • Le Fonds d'ajustement.
 

La ZLECAf, un marché de 3 000 milliards de dollars

 
La ZLECAf est un partenaire essentiel qui promeut la mission fondatrice de la BAD et se trouve au cœur de la Stratégie décennale de la Banque.

 
À ce jour, l'accord créant le marché unique continental a été signé par 54 pays et ratifié par 49. L'Afrique constitue ainsi le plus vaste marché intégré du monde, représentant 1,5 milliard de consommateurs et un PIB de plus de 3 000 milliards de dollars.

 

Investissements massifs dans les infrastructures

 
En plus de l'appui institutionnel, la BAD s'est engagée fermement dans l'investissement en infrastructures pour concrétiser les objectifs de la ZLECAf.

 
Entre 2022 et 2024, la Banque a approuvé 7,23 milliards de dollars d'investissements pour des projets d'intégration régionale. Ces fonds, ciblés notamment sur les pays à faible revenu, ont joué un rôle déterminant pour :
  • Améliorer la connectivité des transports.
  • Réduire les obstacles au commerce.
  • Renforcer les corridors économiques, alignant ainsi les efforts sur l’Agenda 2063 de l’Union africaine.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


