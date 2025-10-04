La BAD renforce son soutien à l'opérationnalisation de la ZLECAf

L'impact du soutien financier de la BAD

Le tarif douanier électronique et les certificats d'origine (plus de 5 000 certificats déjà délivrés).

Le Système panafricain de paiement et de règlement.

Le Fonds d'ajustement.

La ZLECAf, un marché de 3 000 milliards de dollars

Investissements massifs dans les infrastructures

Améliorer la connectivité des transports.

Réduire les obstacles au commerce.

Renforcer les corridors économiques, alignant ainsi les efforts sur l’Agenda 2063 de l’Union africaine.

Cet entretien a permis de souligner l'impact majeur du soutien de la BAD dans l'opérationnalisation de la ZLECAf, un partenariat stratégique pour l'intégration économique africaine.La BAD a mobilisé 16 millions de dollars pour le Programme d’appui institutionnel de la ZLECAf, un financement qui a permis la mise en place et l’opérationnalisation de son Secrétariat.L'impact de cet appui est jugé palpable : le Secrétariat est désormais pleinement opérationnel et doté d’instruments clés, notamment :La ZLECAf est un partenaire essentiel qui promeut la mission fondatrice de la BAD et se trouve au cœur de la Stratégie décennale de la Banque.À ce jour, l'accord créant le marché unique continental a été signé par 54 pays et ratifié par 49. L'Afrique constitue ainsi le plus vaste marché intégré du monde, représentant 1,5 milliard de consommateurs et un PIB de plus de 3 000 milliards de dollars.En plus de l'appui institutionnel, la BAD s'est engagée fermement dans l'investissement en infrastructures pour concrétiser les objectifs de la ZLECAf.Entre 2022 et 2024, la Banque a approuvé 7,23 milliards de dollars d'investissements pour des projets d'intégration régionale. Ces fonds, ciblés notamment sur les pays à faible revenu, ont joué un rôle déterminant pour :