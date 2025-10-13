Assemblée Annuelle : Le Ministre d’État reçoit les Administrateurs de la BAD pour le Tchad

Le renforcement du partenariat entre le Tchad et la BAD.

La revue du portefeuille des projets en cours.

La sollicitation d’un appui accru de la Banque pour accompagner les réformes structurelles et le financement des projets prioritaires du pays.

Au cours des échanges, les Administrateurs ont félicité le Ministre d’État pour l’organisation du Plan national de développement “Tchad Connexion 2030”, saluant la dynamique de réformes économiques engagées par le Gouvernement. Ils ont également sollicité les orientations du Ministre d’État sur les priorités du pays, notamment dans les domaines du secteur privé, de l’énergie, et des initiatives en faveur de l’amélioration du climat des affaires.Le Ministre d’État a présenté les axes majeurs du PND Tchad Connexion 2030, mettant en avant l’initiative M300 et les opportunités d’investissement dans les infrastructures et l’agro-industrie. Les discussions ont également porté sur :Cette rencontre illustre la volonté partagée de consolider la coopération entre le Tchad et la BAD, visant à stimuler la croissance inclusive et la transformation économique du pays. Les échanges fructueux entre le Ministre d’État et les Administrateurs reflètent un engagement fort pour le développement durable et le bien-être des citoyens tchadiens.