TCHAD

Tchad : arrestation de l'auteur présumé de l'assassinat du jeune Mahamat Zene


Alwihda Info | Par Alwihda - 13 Octobre 2025



L'auteur présumé de l'assassinat du jeune Mahamat Zene Adoum à N'Djamena est désormais "à la disposition de la justice", confirme le directeur général de la Police nationale, le contrôleur général Tougoud Digo Maidé, à Alwihda Info.

Le jeune Mahamat Zene Adoum avait succombé à ses blessures après avoir été atteint par balle à la tête par un individu qui avait pris la fuite à bord d’un véhicule portant une plaque d’immatriculation de l’administration publique.

La semaine dernière, le ministre de la Sécurité publique, le général Ali Ahmat Akhabache, avait appelé la famille de la victime à procéder à l’inhumation du corps, tout en assurant que tous les renseignements disponibles étaient exploités pour retrouver le coupable.


