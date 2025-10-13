Tchad - Moyen-Chari : Le Conseil provincial trace la Voie d’un développement local participatif

La session réunit les conseillers provinciaux, les élus municipaux, et des représentants des organisations sociales et professionnelles de tous les départements du Moyen-Chari. L'objectif est de :
- Poser les fondations du nouveau Conseil provincial.
- Établir une feuille de route commune pour une meilleure participation citoyenne à la gestion locale.
Le président du Conseil provincial, Dieudonné Djonabaye, a insisté sur l'importance de la coopération et de la solidarité : « Le développement du Moyen-Chari dépend de notre engagement collectif. Ensemble, dans la paix et la cohésion, nous pouvons bâtir une province plus forte et prospère. »
Le Délégué général du gouvernement auprès de la province, Abderrahmane Ahmat Bargou, a réaffirmé le soutien constant de l’État au processus de décentralisation :
« Le gouvernement reste à l’écoute des besoins des populations locales. Il accompagnera les autorités provinciales dans leurs nouvelles responsabilités et continuera d’assurer la sécurité et le bien-être des citoyens. »
Les travaux du Conseil provincial se poursuivront jusqu’au 27 octobre 2025, avec l'ambition de tracer les grandes orientations du développement futur de la province.