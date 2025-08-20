Alwihda Info
Tchad : Avis d'Appel d'Offres n°002 pour l'acquisition de matériels informatique et logiciels (CEP-SNE)


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 20 Août 2025


La République du Tchad a reçu financement de la Banque Africaine de Développement ci-après dénommée la Banque pour financer pour financer le Projet d’Interconnexion des Réseaux Electriques Cameroun-Tchad (PIRECT), et a l’intention d’utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif à l’acquisition des matériels informatiques et logiciels.


Veuillez trouver ci-dessous, la version complète de l'Avis d'Appel d'Offres n°002 en version PDF : 
avis_aao_n_002___pirect___materiel_informatique_et_logiciels.pdf AVIS AAO n°002 - PIRECT - Matériel Informatique et Logiciels.pdf  (965.74 Ko)

Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
