Tchad : Avis d'Appel d'Offres n°002 pour l'acquisition de matériels informatique et logiciels (CEP-SNE)
Alwihda Info | Par Info Alwihda - 20 Août 2025
La République du Tchad a reçu financement de la Banque Africaine de Développement ci-après dénommée la Banque pour financer pour financer le Projet d’Interconnexion des Réseaux Electriques Cameroun-Tchad (PIRECT), et a l’intention d’utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif à l’acquisition des matériels informatiques et logiciels.
