Tchad : un fils présumé du fondateur de Boko Haram arrêté avec cinq complices

Les autorités tchadiennes ont arrêté un fils présumé de Mohammed Yusuf, fondateur du groupe terroriste Boko Haram, ainsi que de cinq autres individus.



Âgé d’environ 18 ans, le jeune homme est soupçonné d’avoir dirigé une cellule affiliée à l’État islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP), une faction issue de Boko Haram. Selon des sources sécuritaires nigérianes, l’individu aurait utilisé une fausse identité, se présentant comme Abdrahman Mahamat Abdoulaye.



Son groupe opérait principalement dans l’ouest du Tchad, une zone déjà fragilisée par l’implantation de réseaux liés à l’ISWAP. Le 7 juillet 2025, la Police nationale a effectivement présenté à visage découvert un jeune âgé de 18 ans, Abdrahman Mahamat Abdoulaye, aux côtés de cinq autres personnes.



La veille de sa présentation par la Police nationale, des sources sécuritaires ont révélé à Alwihda Info, l'arrestation d'un groupe d'individus impliqué dans le braquage d'un bureau de cambistes au marché central de N’Djamena pendant la période du Ramadan.



Plus de cent millions de Francs CFA ont été dérobés lors de ce braquage. La police tchadienne, par la voix de son ancien porte-parole, le général de police Paul Manga (actuel directeur général 1er adjoint de la Police nationale), a confirmé l’interpellation des six suspects, précisant qu’ils ne détenaient aucun document d’identité.



L’enquête judiciaire est en cours afin de vérifier leur véritable identité et de déterminer leur niveau d’implication dans des activités terroristes. Cette arrestation survient dans un contexte marqué par le renforcement de la coopération sécuritaire entre les pays du bassin du lac Tchad, notamment le Nigéria, le Niger et le Tchad, afin de neutraliser les cellules transfrontalières de Boko Haram et de l’ISWAP.



Depuis la mort de Mohammed Yusuf en 2009, Boko Haram s’est divisé, donnant naissance à l’ISWAP, qui a prêté allégeance à l’État islamique. Ce groupe reste très actif, menant régulièrement des attaques meurtrières dans la région et provoquant des milliers de morts et de déplacés.



Les observateurs estiment que si l’identité du suspect est confirmée comme étant celle du fils de Mohammed Yusuf, cette arrestation pourrait représenter un tournant symbolique et stratégique dans la lutte contre le terrorisme au Sahel et autour du lac Tchad.