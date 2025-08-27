









MEDIAS Tchad : RSF dénonce la multiplication des filatures de journalistes et appelle à garantir la liberté de la presse

Alwihda Info | Par Alwihda - 27 Août 2025



“Je ne sors plus à partir de 18 heures car j’ai peur pour ma sécurité.” Depuis décembre 2023, le journaliste tchadien du site d’information Alwihda.infos Djimet Wiche, également correspondant de l’Agence France-Presse (AFP) et vice-président de l’Association des médias en ligne du Tchad (AMET), se sent “surveillé, suivi”. Le 10 janvier 2024, il aurait ainsi été “filé” par un motard “portant un uniforme militaire”. Les jours suivants, des véhicules aux vitres teintées – interdites aux particuliers depuis 2021 – sont repérés “près de son domicile et de son bureau”. Ce journaliste couvre principalement les conflits intercommunautaires, les attaques du gouvernement contre les voix dissidentes, et donne souvent la parole aux acteurs de la société civile. Il participe également à des émissions critiques à l’égard de la gestion du pays.

En un an et demi, au moins six journalistes tchadiens ont signalé à Reporters sans frontières (RSF) avoir été suivis et surveillés par des individus en civil ou en uniforme, souvent à bord de véhicules sans plaques d’immatriculation. Cette pratique, qui semble s’être généralisée depuis le référendum constitutionnel de décembre 2023, alimente un climat de peur et d’autocensure au sein de la profession.



Un climat de peur permanent



RSF souligne que ce cas n’est pas isolé : au moins six journalistes jugés critiques envers le pouvoir ont subi des filatures similaires depuis un an et demi. Contactées, les autorités – dont le ministre de la Communication, Gassim Chérif Mahamat – n’ont pas répondu aux sollicitations de l’organisation.



Une stratégie d’intimidation



Pour Sadibou Marong, directeur du bureau Afrique subsaharienne de RSF, ces méthodes s’apparentent à « une stratégie insidieuse pour empêcher les journalistes perçus comme critiques du pouvoir d’exercer leur droit d’informer ». Elles limitent leur liberté de circulation, affectent leur santé psychologique et menacent directement leur capacité à travailler.



Le mode opératoire est systématique : véhicules banalisés, vitres teintées, absence de plaques et individus rôdant près des domiciles. Plusieurs victimes affirment avoir identifié des agents de l’Agence nationale de sécurité de l’État (ANSE) ou de la Direction générale des renseignements et des investigations (DGRI). L’ANSE dément tout programme de surveillance des journalistes.



Journalistes poussés à l’exil ou au silence



Face à ces menaces, certains journalistes ont dû s’exiler temporairement, comme Jules Daniel Yo-Hounkilam, directeur du journal Libérateur, ou Nedoumbayel Bonheur de Electron TV, tous deux visés après avoir publié des enquêtes critiques. D’autres, comme Alphonse Mbaindoroum, ont cessé leurs activités médiatiques pour se protéger.



Un contexte marqué par la répression



Ces filatures s’ajoutent à un climat déjà tendu pour les médias tchadiens. Ces dernières années, plusieurs journalistes ont été assassinés, torturés ou arbitrairement détenus, comme Idriss Yaya de la Radio communautaire de Mongo, tué avec sa famille en mars 2024, ou Service Ngardjelaï, de Toumai TV, emprisonné et torturé pendant sept mois.



La Haute Autorité des médias et de l’audiovisuel (HAMA) a également tenté en décembre 2024 d’interdire la diffusion de contenus audiovisuels en ligne, avant que la Cour suprême ne suspende cette décision. Plus récemment, le procureur de N’Djamena a menacé de poursuites les journalistes enquêtant sur le massacre de Mandakao.



RSF exige des explications



RSF appelle les autorités tchadiennes à « mettre fin immédiatement à ces pratiques de filature » et à garantir que les journalistes puissent exercer leur métier sans représailles. L’organisation exhorte également les services de renseignement à s’expliquer et à respecter la loi sur la presse et les engagements internationaux du Tchad en matière de liberté d’expression.





