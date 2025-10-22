Tchad : Laeticia Melom, de Young Fashion à Miss Kélou Sahel, l’ascension d’une jeune femme déterminée

À 22 ans, Melom Ngonkodjim Laeticia s’impose comme l’un des nouveaux visages prometteurs du mannequinat tchadien. Étudiante en 3ᵉ année de communication des organisations, elle allie ambition académique et passion pour la mode, un équilibre qu’elle assume avec assurance et détermination.



C’est en 2024 que Laeticia fait ses premiers pas sur la scène de la beauté, en participant au concours Young Fashion. Malgré son manque d’expérience, elle se distingue par sa prestance et son charisme, décrochant le titre de deuxième dauphine. Une performance qui marque le début d’un parcours ascendant.



Loin de s’arrêter à ce premier succès, la jeune femme continue de travailler sur elle-même, perfectionnant son allure, sa diction et son sens du style. Ses efforts finissent par porter leurs fruits : en 2025, elle est élue Miss Kélou Sahel, un sacre qui vient consacrer sa persévérance et son évolution dans le monde du mannequinat.



Mesurant 1m74 pour 53 kilos, Laeticia séduit par son élégance naturelle, mais aussi par sa vision du rôle de miss. Au-delà de la beauté, elle souhaite faire de son titre une plateforme d’expression et d’inspiration pour la jeunesse tchadienne. Symbole de courage et de détermination, Laeticia Melom Ngonkodjim incarne une nouvelle génération de femmes tchadiennes ambitieuses, prêtes à faire rayonner leur pays sur les scènes nationales et internationales.