Tchad : un jeune homme poursuivi pour avoir eu un enfant avec une fille que son père dit mineure

« Je ne suis pas mineure, c’est mon père qui le dit. Il a caché tous mes documents. J’ai mon bac », a déclaré une jeune femme ce mardi 21 octobre 2025 devant le tribunal de grande instance de N’Djamena.



L’affaire oppose un jeune élève de 19 ans à la famille de cette dernière.



Le père de la jeune femme accuse le jeune homme d’avoir entretenu une relation avec sa fille, qu’il affirme être mineure, et d’avoir eu un enfant avec elle. Interrogé par le juge, l’accusé a reconnu les faits qui lui sont reprochés, précisant que la jeune femme était présente dans la salle d’audience. Celle-ci a confirmé leurs relations, tout en expliquant que son père refuse de lui parler et rejette tout dialogue.



Face à l’incertitude entourant l’âge exact de la jeune femme, le tribunal a ordonné la comparution du père pour plus d’éclaircissements, et a demandé à la jeune mère de fournir les documents attestant de son âge réel. Faute d’éléments de preuve et en l’absence du père, le dossier a été renvoyé à une date ultérieure.



En attendant, le jeune homme demeure détenu à la maison d’arrêt de Klessoum, dans l’attente d’une nouvelle audience.