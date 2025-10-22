Tchad : nominations de plusieurs fonctionnaire de police à la Direction Générale de la Police Nationale











22 Octobre 2025



Au terme du décret N°2694/PR/PM/MSPI/2025 du 22 octobre 2025, les fonctionnaires de police dont les noms suivent sont nommés aux postes de responsabilité ci-après à la Direction Générale de la Police Nationale :

DIRECTION DE LA SECURITE PUBLIQUE

Directeur : HACHIM HAROUN DEBY, Contrôleur Général de Police de 1er Grade, en remplacement du

Commissaire Divisionnaire de Police TAHIR KISSINE SOUGOUR, appelé à d’autres fonctions.

Directeur Adjoint : AHMAT HASSABALLAH GALMAI, Commissaire Divisionnaire de Police, maintenu.



SOUS-DIRECTION DE LA POLICE DE PROXIMITE

Sous-directeur : OUMAR ABDOULAYE YACOUB, Commissaire Divisionnaire de Police, maintenu.



SOUS-DIRECTION DE LA POLICE SECOURS :

Sous-directeur : BAHAR HASSAN GUERO, Commissaire Divisionnaire de Police, en remplacement du Commissaire Principal de Police SALEH BADJI MOLLI, appelé à d’autres fonctions.



DIRECTION DE LUTTE CONTRE LE GRAND BANDITISME, LA DELINQUANCE ECONOMIQUE ET DES ATTEINTES AUX MŒURS (DLGBDEAM)

Directeur : SEBY DILLO Contrôleur Général de Police de 1er Grade, maintenu.

Directeur Adjoint : ABAKAR BAHAR MAHAMAT, Contrôleur Général de Police de 1er Grade, nouveau poste.



SOUS-DIRECTION DE PROTECTION DES MINEURS, DE LUTTE CONTRE DES ATTEINTES AUX MŒURS ET AU GENRE

Sous-directrice : MARIAM SALEH SOULEYMAN, Commissaire de Police maintenu.



SOUS-DIRECTION DE LUTTE CONTRE LE GRAND BANDITISME ET DES INVESTIGATIONS ÉCONOMIQUES

Sous-directeur : DJIMET IDRISS DJIMET, Commissaire Principal de Police, maintenu.



DIRECTION DE LA POLICE TECHNIQUE, SCIENTIFIQUE ET DE L'IDENTITE CIVILE (DPTSIC)

Directeur : ABDOULAYE SENOUSSI HAGGAR Commissaire Divisionnaire de Police, maintenu.

Directeur Adjoint : ABDERAHIM MAÏLA DJIMET, Commissaire Divisionnaire de Police, maintenu.



SOUS-DIRECTION DE LA POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE (SDPTS)

Sous-directeur : ABDELAZIZ ABDERAMANE, Commissaire Principal de Police, maintenu.



SOUS-DIRECTION DE L'IDENTITE CIVILE (SDIC)

Sous-directeur: ABAKAR ARABI KOCHI, Commissaire Divisionnaire de Police, maintenu.



DIRECTION DE L'IMMIGRATION ET DE L'EMIGRATION (DIE)

Directeur : ALI BAHAR MAHAMAT, Commissaire Divisionnaire de Police, maintenu.

Directeur Adjoint : ABDELKERIM BRAHIM HASSAN, Commissaire Principal de Police, maintenu.



SOUS-DIRECTION DE POLICE DE L'AIR ET DES FRONTIERES (SDPAF)

Sous-directeur : LOUGMAN HISSEIN HAGGAR, Commissaire Principal de Police, maintenu.



SOUS-DIRECTION DES DOCUMENTS DE VOYAGE ET DES DONNEES (SDDVD)

Sous-directeur: BACHAR ABAKAR HARANDJI Commissaire Divisionnaire de Police, en remplacement de l'Officier Principal de Police ABDEL-DJELIL AL-BACHAR, appelé à d’autres fonctions.



SOUS-DIRECTION DE E-VISA (SDE-V)

Sous-directeur : MAHAMAT SOUKAYA MAHAMAT, Commissaire de Police, nouveau poste.



DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DU MATERIEL (DRHM)

Directeur : OUSMAN CHERIF HASSIR, Contrôleur Général de Police de 1er Grade, maintenu.

Directeur Adjoint : DAOUD PATCHA KERIM, Contrôleur Général de Police de 1er Grade, en remplacement du Commissaire Divisionnaire de Police SALEH WARDOOUGOU DARKALLAH, appelé à d’autres fonctions.



SOUS-DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (SDRH)

Sous-directeur : SOULEYMANE CHARFADINE NIMANE, Officier Principal de Police, maintenu.



SOUS-DIRECTION DU MATERIEL (SDM)

Sous-directeur : SERGOUNO SOUGOUR BORIGUE Contrôleur Général de Police de 1er Grade, maintenu.



DIRECTION DE L'INFORMATIQUE, DES TRACES TECHNOLOGIQUES ET DES TRANSMISSIONS (DITT)

Directeur : KILGUE DAR, Commissaire Divisionnaire de Police, maintenu.

Directeur Adjoint : ABDERAHMAN BACHAR TAGUIBO, Commissaire Divisionnaire de Police, maintenu.



SOUS-DIRECTION DE L'INFORMATIQUE ET DES TRACES TECHNOLOGIQUES

Sous-directeur : ABDELSALAM CHERIF DEYE, Commissaire de Police, maintenu.



SOUS-DIRECTION DES TRANSMISSIONS ET DE LA MAINTENANCE

Sous-directeur : MOBE NGARBEYE, Commissaire Principal de Police, maintenu.



DIRECTION CENTRALE DE LUTTE CONTRE LES STUPEFIANTS ET LES PRECURSEURS

Directeur : TAHIR KISSINE SOUGOUR, Commissaire Divisionnaire de Police en remplacement du Contrôleur Général de Police de 1er Grade MAHAMAT MARC BREAUD, appelé à d’autres fonctions.

Directeur Adjoint : MODJANGAR BARDE, Commissaire Principal de Police en remplacement du Contrôleur Général de Police de 1er Grade ABAKAR BAHAR MAНАМАТ, appelé à d’autres fonctions.



SOUS-DIRECTION DE REPRESSION

Sous-directeur : ABDEL-DJELIL AL-BACHAR, Officier Principal de Police en remplacement de l'Officier de Police MAHAMAT HISSEINE BEGUT, appelé à d’autres fonctions.



SOUS-DIRECTION CHARGEE DU TRAFIC INTERNATIONAL

Sous-directeur : HISSEIN ABDOULAYE DJABARALLAH Commissaire de Police, maintenu.



DIRECTION DE LA SANTE (DS)

Directeur : Général de Brigade TIMAN HAMID BORGOU, maintenu.

Directeur Adjoint : BOKHIT MAHAMAT NASSOUR, Officier Principal de Police en remplacement du Contrôleur Général de Police de 1er Grade PAUL MANGA, appelé à d’autres fonctions.



DIRECTION DU BUREAU CENTRAL NATIONAL-INTERPOL (DBCN-IP)

Directeur : ABDELKERIM SOULEYMANE HADJER, Commissaire Divisionnaire de Police, maintenu.

Directeur Adjoint : MAHAMAT KAYE ADJID Commissaire Principal de Police, maintenu.



DIRECTION DE L'ECOLE NATIONALE DE POLICE (DENP)

Directeur : TALTAL DJANTO KIRGA Commissaire Divisionnaire de Police, maintenu.

Directeur Adjoint : SAMSIA MAYONA Commissaire Principal de Police, maintenu.



SOUS-DIRECTION DES ETUDES ET DE LA FORMATION INITIALE

Sous-directeur : MBAINON EUGENE, Commissaire Divisionnaire de Police, maintenu.



SOUS-DIRECTION DE LA FORMATION CONTINUE ET DU PERFECTIONNEMENT

Sous-directeur : HAROUN HASSAN, Commissaire Divisionnaire de Police, en remplacement du Commissaire Divisionnaire de Police BACHAR ABAKAR HARANDJI, appelé à d’autres fonctions.



DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS PUBLIQUES (DCRP)

Directeur : MAHAMAT MAHAMAT IDRISS, Contrôleur Général de Police de 1er Grade , nouveau poste.

Directeur Adjoint : OUSSAMA DAOUD HAMAT Commissaire de Police, nouveau poste.



GROUPEMENT MOBILE D'INTERVENTION DE POLICE (GMIP)

Commandant : HAMIT BANDA ARDANE, Contrôleur Général de Police de 1er Grade, maintenu.

Commandant 1er Adjoint : MAHAMAT DJIGUIDE CHEMI, Contrôleur Général de Police de 1er Grade, maintenu.

Commandant 2ème Adjoint : MAHAMOUD FADOUL MACKAYE, Commissaire Principal de Police, maintenu.



GROUPEMENT DE LA SECURITE ET DE LA REGLEMENTATION ROUTIERE

Commandant : MAHAMOUD BAHAR MAHAMAT, Commissaire Divisionnaire de Police, maintenu.

Commandant 1er Adjoint : ALLAHFI DYGLI TATI Commissaire Principal de Police, maintenu.

Commandant 2ème Adjoint : AHMAT ABOUD SALEH, Commissaire Principal de Police, en remplacement du Commissaire Divisionnaire de Police, BAHAR HASSAN GUERO, appelé à d’autres fonctions.



SOUS-GROUPEMENT DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

Commandant: ABDELAZIZ AHMAT YOUSSOUF Commissaire de Police, nouveau poste.



SOUS-GROUPEMENT DE LA REPRESSION ET DES CONSTATS D'ACCIDENT

Commandant : YAYA KOULOU TREYE, Commissaire de Police, nouveau poste.



UNITE SPECIALE D'INTERVENTION DE LA POLICE (USIP)

Commandant : HASSABALLAH ADOUMA DJIBRINE Commissaire Divisionnaire de Police, en remplacement du Contrôleur Général de Police de 1er Grade DAOUD PACHA KERIM, appelé à d’autres fonctions.

Commandant 1er Adjoint: ABDELKERIM HAROUN TIRGO Commissaire Divisionnaire de Police, maintenu.

Commandant 2ème Adjoint : YOUSSOUF CHIDE MAIDE, Commissaire de Police, en remplacement du Commissaire de Police YOUSSOUF MAHAMADENE LOUGOUMA, appelé à d’autres fonctions.





