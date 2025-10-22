|
TCHAD
Tchad : le général Ahmat Youssouf Abakar nommé DGA des Renseignements et d'Investigations (DGRI)
Alwihda Info | Par Alwihda - 22 Octobre 2025
Au terme du décret N°2691/PR/PM/MSPI/2025 du 22 octobre 2025, le Général de Division AHMAT YOUSSOUF ABAKAR, ID: 93870639 est nommé Directeur général adjoint des Renseignements et d'Investigations (DGRI) en remplacement du Contrôleur général de police de 1er grade SOULEYMANE ABDOULAYE TAHIR, appelé à d'autres fonctions.
