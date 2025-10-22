Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : le général Ahmat Youssouf Abakar nommé DGA des Renseignements et d'Investigations (DGRI)


Alwihda Info | Par Alwihda - 22 Octobre 2025


​Au terme du décret N°2691/PR/PM/MSPI/2025 du 22 octobre 2025, le Général de Division AHMAT YOUSSOUF ABAKAR, ID: 93870639 est nommé Directeur général adjoint des Renseignements et d'Investigations (DGRI) en remplacement du Contrôleur général de police de 1er grade SOULEYMANE ABDOULAYE TAHIR, appelé à d'autres fonctions.


Tchad : le général Ahmat Youssouf Abakar nommé DGA des Renseignements et d'Investigations (DGRI)


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 22/10/2025

Tchad : un jeune homme poursuivi pour avoir eu un enfant avec une fille que son père dit mineure

Tchad : un jeune homme poursuivi pour avoir eu un enfant avec une fille que son père dit mineure

Tchad : lancement du Forum National des Organisations Féminines Tchad : lancement du Forum National des Organisations Féminines 22/10/2025

Populaires

Tchad : nominations aux Cabinets des Délégués généraux du Gouvernement auprès des provinces

22/10/2025

Tchad : à N'Djamena, quand le désaccord parental mène à la falsification d'actes de naissance

22/10/2025

Tchad : la précarité, une arme invisible qui tue à petit feu

22/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 21/10/2025 - Me Fayçal Megherbi

Refus implicite du changement de statut de stagiaire à étudiant : La sous-préfecture de l’Hay Les Rose condamnée

Refus implicite du changement de statut de stagiaire à étudiant : La sous-préfecture de l’Hay Les Rose condamnée

Tchad : Investissements publics dans les infrastructures - progrès et limites Tchad : Investissements publics dans les infrastructures - progrès et limites 20/10/2025 - Ndafogo Salmanou Ludovic

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter