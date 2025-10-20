Omaac Dance Banat Tchad : la fierté féminine qui fait danser la culture tchadienne

Elles bougent, elles inspirent et elles imposent leur talent sur les grandes scènes du Tchad et d’ailleurs. Omaac Dance Banat Tchad, une compagnie 100 % féminine, incarne aujourd’hui la force, la discipline et la créativité de la jeunesse tchadienne à travers l’art de la danse.



Fondée en mai 2020 par un chorégraphe tchadien passionné, la troupe compte neuf jeunes danseuses déterminées à faire rayonner la culture nationale. Leur devise, travail, discipline, compétence, guide chacune de leurs créations. Leur style, baptisé « danse des créations BANAT », fusionne danses urbaines, contemporaines et traditionnelles tchadiennes.



Ce mélange unique fait leur signature et séduit un public toujours plus large. En quelques années, Omaac Dance Banat Tchad s’est imposée comme l’une des troupes les plus prometteuses du pays. Lauréates de plusieurs compétitions telles que Vacs Stars, Ivalna, Yallad-Goumoufok (prix spécial UNICEF) et Dary, elles ont su conquérir les cœurs par leur énergie, leur créativité et leur professionnalisme.



Leur parcours dépasse aujourd’hui les frontières du Tchad avec des participations à de grands festivals internationaux, notamment le Festival Yafet à Yaoundé, Shake Tonkolo et NsanguNdiNdi en RDC, où elles ont fièrement représenté la culture tchadienne.



Malgré les difficultés logistiques liées au manque de salles adaptées et aux coûts élevés de location, la troupe continue ses entraînements au complexe culturel Acamod, et maintient une discipline rigoureuse. Leur engagement va au-delà de la scène : ces jeunes femmes militent pour l’émancipation féminine et la reconnaissance du talent artistique local.



Par leurs ateliers et leurs formations, elles encouragent d’autres filles à croire en leurs capacités et à s’affirmer dans le monde de la danse. « Chaque fois qu’elles montent sur scène, c’est un moment de fierté. On sent qu’elles dansent avec le cœur et qu’elles veulent changer l’image de la femme tchadienne à travers l’art », confie Moussa Ali, mélomane et fidèle spectateur.



« Omaac Banat, c’est la preuve que les filles peuvent tout réussir. Elles allient énergie, grâce et message. Quand elles dansent, le public vibre ! », ajoute Rachida Mahamat, passionnée de danse contemporaine. Avec leur talent, leur détermination et leur vision artistique, les danseuses d’Omaac Dance Banat Tchad tracent un chemin prometteur. À travers elles, la culture tchadienne s’exporte, s’exprime et s’impose fièrement sur la scène africaine et internationale.