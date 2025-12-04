Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Le personnel de la CARMI formule des recommandations clés pour la modernisation de la retraite militaire


Alwihda Info | Par Hibé Ouadjouli Evarist - 5 Décembre 2025


Le cabinet AJM (Actions Juridiques et Management), en partenariat avec la Caisse de Retraite des Militaires (CARMI), a organisé une session de renforcement des capacités pour le personnel de la CARMI, du 3 au 5 décembre 2025 au Musée National. L’atelier portait sur le thème : « La retraite et la problématique de la protection sociale des Forces de Défense et de Sécurité ».


La cérémonie de clôture a été présidée par le Directeur général adjoint de la CARMI, Ali Abdelkerim Daoud.

 

À l’issue des travaux, les participants ont adopté une série de recommandations visant à améliorer l’efficacité et la qualité des services de la CARMI. Les propositions adressées au Gouvernement appellent à des réformes structurelles majeures :

  • Simplification Administrative : Création d’un guichet unique conjoint entre la CARMI et la DGIM pour simplifier les démarches et réduire les tracasseries.

  • Modernisation des Données : Constitution d’une base de données centralisée pour tous les militaires en activité.

  • Réforme Législative : Révision urgente du Code des pensions.

 

 

L'institution elle-même est appelée à engager des actions concrètes autour de quatre axes :
 

Axe Recommandations Spécifiques
Gestion & Performance Élaborer un manuel de procédures, un règlement intérieur, et recruter un actuaire. Instaurer un système d’évaluation des performances du personnel.
Protection des Retraités Multiplier les agences, diversifier les modes de paiement des pensions et refuser systématiquement le dépôt des originaux des actes d’état civil pour éviter les préjudices. Mettre en place des émissions de sensibilisation sur la retraite.
Bien-être du Personnel Mettre en place des formations continues, organiser des échanges avec d’autres caisses de sécurité sociale, instaurer une couverture santé et créer un centre de santé rattaché à la CARMI.
Pérennité Financière Investir pour constituer une réserve de sécurité face à l’augmentation prévisible des dépenses de prestations.

 

Dans son discours de clôture, le Directeur général adjoint Ali Abdelkerim Daoud a exprimé ses remerciements au Chef de l'État pour son soutien aux retraités tchadiens.

 

Il a exhorté les participants à mettre à profit cette session de formation, riche en enseignements, pour répondre efficacement aux attentes des retraités et de leurs ayants droit. Ces recommandations soulignent une volonté commune de transformer la CARMI en une institution plus performante et plus proche de ses usagers.



