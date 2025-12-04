Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Le Général Ismat Issakha Acheikh mobilise les Forces de Sécurité face à la recrudescence de l’insécurité dans le Salamat


Alwihda Info | Par Mahamat Abdelbanat Kourma - 5 Décembre 2025


Face à la montée des actes d’insécurité dans la province du Salamat, une réunion d’urgence s’est tenue ce vendredi 5 décembre 2025 au Gouvernorat. Le Délégué général du gouvernement, le Général Ismat Issakha Acheikh, a présidé la rencontre afin de renforcer la protection des populations et de leurs biens, notamment contre la recrudescence des coupeurs de route.


Cette réunion, organisée dans un esprit de vigilance et de prévention, a rassemblé les autorités administratives, les élus locaux, les responsables des Forces de défense et de sécurité, ainsi que les chefs traditionnels. L’objectif était de faire bloc face aux menaces qui pèsent sur la région.

 

Les discussions ont porté sur les incidents récents signalés dans le Salamat, permettant aux participants de partager leurs constats et de proposer des pistes d’action concertées pour restaurer la paix.

 

S’exprimant à l’issue des échanges, le Général Ismat Issakha Acheikh a confirmé l'observation d'une recrudescence inquiétante des activités criminelles. Il a souligné la nécessité d’une réponse rapide et coordonnée, annonçant que :

  • Des mesures fermes ont été prises pour neutraliser les fauteurs de troubles.

  • La mise en œuvre des décisions arrêtées doit être immédiate.



Le Délégué général a insisté sur l’urgence de la mobilisation sans faille de tous les acteurs :

« Il ne reste plus qu’à passer à l’action pour garantir l’application effective de ces mesures », a-t-il déclaré, réaffirmant sa détermination à restaurer la sécurité et la sérénité dans le Salamat.



