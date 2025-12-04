Tchad : Le Général Ismat Issakha Acheikh mobilise les Forces de Sécurité face à la recrudescence de l’insécurité dans le Salamat

Cette réunion, organisée dans un esprit de vigilance et de prévention, a rassemblé les autorités administratives, les élus locaux, les responsables des Forces de défense et de sécurité, ainsi que les chefs traditionnels. L’objectif était de faire bloc face aux menaces qui pèsent sur la région.







Les discussions ont porté sur les incidents récents signalés dans le Salamat, permettant aux participants de partager leurs constats et de proposer des pistes d’action concertées pour restaurer la paix.



S’exprimant à l’issue des échanges, le Général Ismat Issakha Acheikh a confirmé l'observation d'une recrudescence inquiétante des activités criminelles. Il a souligné la nécessité d’une réponse rapide et coordonnée, annonçant que :



Des mesures fermes ont été prises pour neutraliser les fauteurs de troubles.

La mise en œuvre des décisions arrêtées doit être immédiate.





Le Délégué général a insisté sur l’urgence de la mobilisation sans faille de tous les acteurs :

