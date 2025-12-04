Tchad : Le COST appelle à l'unité et au fair-play pour le développement sportif

Le président du COST, Idriss Dokony Adiker, a d'abord rassuré le Ministre de la Jeunesse et des Sports quant au rôle du comité en tant que partenaire essentiel pour le développement sportif national.







S'adressant ensuite aux présidents des fédérations et des associations, il a fermement rappelé la mission fondamentale de l'organisation :



« Le COST est un mouvement créé pour défendre les intérêts des athlètes, pour fédérer, et non pour se disloquer ou créer des problèmes. C'est pourquoi dans le sport, le premier serment est celui du fair-play. »







Face aux divisions internes, Dokony Adiker a insisté sur la nécessité de l'apaisement :



« Je souhaite une fois de plus que chacun mette un peu d'eau dans son vin, y compris envers nos collègues absents ici aujourd'hui. Nous leur tendons toujours la main. »







Il a conclu son appel en affirmant que les athlètes « n'ont pas besoin de ce combat » mais d'un comité national uni, invitant l'ensemble des acteurs à « regarder dans la même direction ».



Dans son discours d'ouverture, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Maïdé Hamit Lony, a réitéré son « soutien indéfectible » pour accompagner l'élan de développement du sport tchadien.







Il a souligné la reconnaissance par le gouvernement du rôle social du sport :

