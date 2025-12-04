Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Le COST appelle à l'unité et au fair-play pour le développement sportif


Alwihda Info | Par Ahmad Youssouf Ali - 5 Décembre 2025


Une assemblée générale ordinaire élective du Comité olympique et sportif tchadien (COST) s'est tenue ce vendredi 5 décembre 2025 à l'hôtel de l'Amitié à N'Djaména, avec l'unité du mouvement sportif comme principal mot d'ordre.


Tchad : Le COST appelle à l'unité et au fair-play pour le développement sportif



 

Le président du COST, Idriss Dokony Adiker, a d'abord rassuré le Ministre de la Jeunesse et des Sports quant au rôle du comité en tant que partenaire essentiel pour le développement sportif national.

 

S'adressant ensuite aux présidents des fédérations et des associations, il a fermement rappelé la mission fondamentale de l'organisation :

« Le COST est un mouvement créé pour défendre les intérêts des athlètes, pour fédérer, et non pour se disloquer ou créer des problèmes. C'est pourquoi dans le sport, le premier serment est celui du fair-play. »



Face aux divisions internes, Dokony Adiker a insisté sur la nécessité de l'apaisement :

« Je souhaite une fois de plus que chacun mette un peu d'eau dans son vin, y compris envers nos collègues absents ici aujourd'hui. Nous leur tendons toujours la main. »



Il a conclu son appel en affirmant que les athlètes « n'ont pas besoin de ce combat » mais d'un comité national uni, invitant l'ensemble des acteurs à « regarder dans la même direction ».

 

Dans son discours d'ouverture, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Maïdé Hamit Lony, a réitéré son « soutien indéfectible » pour accompagner l'élan de développement du sport tchadien.



Il a souligné la reconnaissance par le gouvernement du rôle social du sport :

« Le gouvernement reconnaît la pratique du sport comme un élément essentiel de brassage des populations, particulièrement des jeunes. Elle contribue au renforcement de la cohésion sociale et à la vulgarisation des valeurs et attitudes de non-violence. »



