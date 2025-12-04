Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Lancement de l’Année Internationale des Volontaires pour le Développement Durable


Alwihda Info | Par - 5 Décembre 2025


Le Tchad a célébré, ce 5 décembre 2025, la Journée Internationale des Volontaires, événement marqué par le lancement officiel de l’Année internationale des volontaires pour le développement durable.


Tchad : Lancement de l’Année Internationale des Volontaires pour le Développement Durable


 

Placée sous le thème « Chaque contribution compte », la cérémonie a rendu un hommage appuyé aux hommes et aux femmes qui œuvrent quotidiennement pour la transformation sociale.

 

Les représentants des Nations Unies ont souligné le rôle indispensable des volontaires dans l’atteinte des objectifs de développement durable (ODD).

 

  • Odia Yowandé, représentante résidente de l’UNFPA et Coordonnatrice résidente par intérim du Système des Nations Unies au Tchad, a affirmé que l’engagement des volontaires « se mesure en espoir, en confiance et en dignité ». Elle a rappelé que le développement durable repose d’abord sur l’implication citoyenne.

  • M. Zianserbé Jérémie, Coordonnateur du Programme de volontariat des Nations Unies au Tchad, a invité chaque citoyen à s’engager pour une cause qui lui tient à cœur à l'occasion de cette année internationale.

 

 

Procédant au lancement officiel, le Ministre de la Jeunesse, Maïdé Hamit Lony, a réaffirmé l'importance du mouvement :

« Chaque acte de volontariat, aussi modeste soit-il, constitue une force vive pour la consolidation du développement national. »



Cette déclaration rappelle que le volontariat demeure l’un des piliers essentiels de la cohésion sociale et du progrès collectif pour le Tchad.

Peter Kum
